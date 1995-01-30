Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спасатели Малибу 1989 - 2001 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Спасатели Малибу
Киноафиша Сериалы Спасатели Малибу Сезоны Сезон 5
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
На линии разлома: Часть 1 Livin' on the Fault Line (1)
Сезон 5 Серия 1
26 сентября 1994
На линии разлома: Часть 2 Livin' on the Fault Line (2)
Сезон 5 Серия 2
3 октября 1994
Повторный толчок Aftershock
Сезон 5 Серия 3
15 октября 1994
Пробег Баджа Baja Run
Сезон 5 Серия 4
22 октября 1994
Воздушый Бьюкеннен Air Buchannon
Сезон 5 Серия 5
29 октября 1994
Короткий вид Short Sighted
Сезон 5 Серия 6
5 ноября 1994
Твой личный спасатель Someone to Baywatch Over You
Сезон 5 Серия 7
12 ноября 1994
Золотая жила K-GAS the Groove Yard of Solid Gold
Сезон 5 Серия 8
19 ноября 1994
Красный ветер Red Wind
Сезон 5 Серия 9
26 ноября 1994
Я выдержу I Spike
Сезон 5 Серия 10
28 ноября 1994
Тихая Ночь, Ночь Спасателей: Часть 1 Silent Night, Baywatch Night (1)
Сезон 5 Серия 11
5 декабря 1994
Тихая Ночь, Ночь Спасателей: Часть 2 Silent Night, Baywatch Night (2)
Сезон 5 Серия 12
12 декабря 1994
Утиный каучук Rubber Ducky
Сезон 5 Серия 13
30 января 1995
Возвращение домой Homecoming
Сезон 5 Серия 14
6 февраля 1995
Захватить день Seize the Day
Сезон 5 Серия 15
13 февраля 1995
Небольшая помощь A Little Help
Сезон 5 Серия 16
20 февраля 1995
День отца Father's Day
Сезон 5 Серия 17
27 февраля 1995
Огонь с огнём Fire with Fire
Сезон 5 Серия 18
24 апреля 1995
Большие проблемы Deep Trouble
Сезон 5 Серия 19
1 мая 1995
Земля обетованная Promised Land
Сезон 5 Серия 20
8 мая 1995
Беглецы The Runaways
Сезон 5 Серия 21
15 мая 1995
Влажная дикость Wet N' Wild
Сезон 5 Серия 22
22 мая 1995
График выхода всех сериалов
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше