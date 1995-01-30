Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 5 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
26 сентября 1994
Год выпуска
1994
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
На линии разлома: Часть 1
Livin' on the Fault Line (1)
Сезон 5
Серия 1
26 сентября 1994
На линии разлома: Часть 2
Livin' on the Fault Line (2)
Сезон 5
Серия 2
3 октября 1994
Повторный толчок
Aftershock
Сезон 5
Серия 3
15 октября 1994
Пробег Баджа
Baja Run
Сезон 5
Серия 4
22 октября 1994
Воздушый Бьюкеннен
Air Buchannon
Сезон 5
Серия 5
29 октября 1994
Короткий вид
Short Sighted
Сезон 5
Серия 6
5 ноября 1994
Твой личный спасатель
Someone to Baywatch Over You
Сезон 5
Серия 7
12 ноября 1994
Золотая жила
K-GAS the Groove Yard of Solid Gold
Сезон 5
Серия 8
19 ноября 1994
Красный ветер
Red Wind
Сезон 5
Серия 9
26 ноября 1994
Я выдержу
I Spike
Сезон 5
Серия 10
28 ноября 1994
Тихая Ночь, Ночь Спасателей: Часть 1
Silent Night, Baywatch Night (1)
Сезон 5
Серия 11
5 декабря 1994
Тихая Ночь, Ночь Спасателей: Часть 2
Silent Night, Baywatch Night (2)
Сезон 5
Серия 12
12 декабря 1994
Утиный каучук
Rubber Ducky
Сезон 5
Серия 13
30 января 1995
Возвращение домой
Homecoming
Сезон 5
Серия 14
6 февраля 1995
Захватить день
Seize the Day
Сезон 5
Серия 15
13 февраля 1995
Небольшая помощь
A Little Help
Сезон 5
Серия 16
20 февраля 1995
День отца
Father's Day
Сезон 5
Серия 17
27 февраля 1995
Огонь с огнём
Fire with Fire
Сезон 5
Серия 18
24 апреля 1995
Большие проблемы
Deep Trouble
Сезон 5
Серия 19
1 мая 1995
Земля обетованная
Promised Land
Сезон 5
Серия 20
8 мая 1995
Беглецы
The Runaways
Сезон 5
Серия 21
15 мая 1995
Влажная дикость
Wet N' Wild
Сезон 5
Серия 22
22 мая 1995
