Спасатели Малибу 1989 - 2001 7 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Спасатели Малибу
Сезоны
Сезон 7
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
23 сентября 1996
Год выпуска
1996
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Акулья лихорадка
Shark Fever
Сезон 7
Серия 1
23 сентября 1996
Конкурс бикини
The Contest
Сезон 7
Серия 2
30 сентября 1996
Жидкие активы
Liquid Assets
Сезон 7
Серия 3
7 октября 1996
Открытый всем ветрам
Windswept
Сезон 7
Серия 4
14 октября 1996
Знойный день
Scorcher
Сезон 7
Серия 5
21 октября 1996
Пляжная битва
Beachblast
Сезон 7
Серия 6
28 октября 1996
Угадайте, кто придет на ужин
Guess Who's Coming to Dinner
Сезон 7
Серия 7
4 ноября 1996
Да начнутся игры
Let the Games Begin
Сезон 7
Серия 8
11 ноября 1996
Погребенные
Buried
Сезон 7
Серия 9
18 ноября 1996
Найти и спасти
Search & Rescue
Сезон 7
Серия 10
13 января 1997
Исцелить залив
Heal the Bay
Сезон 7
Серия 11
27 января 1997
Холостяк месяца
Bachelor of the Month
Сезон 7
Серия 12
3 февраля 1997
Шанс всей жизни
Chance of a Lifetime
Сезон 7
Серия 13
10 февраля 1997
Ток-шоу
Talk Show
Сезон 7
Серия 14
17 февраля 1997
Ангел-спасатель
Life Guardian
Сезон 7
Серия 15
24 февраля 1997
Дела сердечные
Matters of the Heart
Сезон 7
Серия 16
3 марта 1997
Рандеву
Rendezvous
Сезон 7
Серия 17
7 апреля 1997
Опасность на дне
Hot Water
Сезон 7
Серия 18
14 апреля 1997
Испытание огнём
Trial by Fire
Сезон 7
Серия 19
21 апреля 1997
Спасатели в Морском Мире
Baywatch at Sea World
Сезон 7
Серия 20
28 апреля 1997
Золотые девочки
Golden Girls
Сезон 7
Серия 21
5 мая 1997
Никогда впредь
Nevermore
Сезон 7
Серия 22
12 мая 1997
