Спасатели Малибу 1989 - 2001 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Спасатели Малибу
Киноафиша Сериалы Спасатели Малибу Сезоны Сезон 6
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 25 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
В ловушке под водой, часть I Trapped Beneath the Sea (1)
Сезон 6 Серия 1
25 сентября 1995
В ловушке под водой, часть 2 Trapped Beneath the Sea (2)
Сезон 6 Серия 2
2 октября 1995
Жаркие дни Hot Stuff
Сезон 6 Серия 3
9 октября 1995
Лови волну Surf's Up
Сезон 6 Серия 4
16 октября 1995
Всему свое время To Everything There is a Season
Сезон 6 Серия 5
23 октября 1995
Прыжок веры Leap of Faith
Сезон 6 Серия 6
30 октября 1995
Лицо страха Face of Fear
Сезон 6 Серия 7
6 ноября 1995
Бей и беги Hit and Run
Сезон 6 Серия 8
13 ноября 1995
Дом там, где тепло Home is Where the Heat is
Сезон 6 Серия 9
20 ноября 1995
Сладкие мечты Sweet Dreams
Сезон 6 Серия 10
27 ноября 1995
Происшествие The Incident
Сезон 6 Серия 11
15 января 1996
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Сезон 6 Серия 12
29 января 1996
Отчаянная надежда Desperate Encounter
Сезон 6 Серия 13
5 февраля 1996
Ангелы-Спасатели Baywatch Angels
Сезон 6 Серия 14
12 февраля 1996
Пляжная вечеринка Bash at the Beach
Сезон 6 Серия 15
19 февраля 1996
Свободное падение Free Fall
Сезон 6 Серия 16
26 февраля 1996
Пора в путь Sail Away
Сезон 6 Серия 17
18 марта 1996
Бюро находок Lost and Found
Сезон 6 Серия 18
25 марта 1996
Запретный рай: Часть 1 Forbidden Paradise (1)
Сезон 6 Серия 19
6 мая 1996
Запретный рай: Часть 2 Forbidden Paradise (2)
Сезон 6 Серия 20
29 апреля 1996
Последняя волна Last Wave
Сезон 6 Серия 21
6 мая 1996
В погоне за золотом Go for the Gold
Сезон 6 Серия 22
13 мая 1996
