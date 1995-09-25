Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 6 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Спасатели Малибу
Сезоны
Сезон 6
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
25 сентября 1995
Год выпуска
1995
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
В ловушке под водой, часть I
Trapped Beneath the Sea (1)
Сезон 6
Серия 1
25 сентября 1995
В ловушке под водой, часть 2
Trapped Beneath the Sea (2)
Сезон 6
Серия 2
2 октября 1995
Жаркие дни
Hot Stuff
Сезон 6
Серия 3
9 октября 1995
Лови волну
Surf's Up
Сезон 6
Серия 4
16 октября 1995
Всему свое время
To Everything There is a Season
Сезон 6
Серия 5
23 октября 1995
Прыжок веры
Leap of Faith
Сезон 6
Серия 6
30 октября 1995
Лицо страха
Face of Fear
Сезон 6
Серия 7
6 ноября 1995
Бей и беги
Hit and Run
Сезон 6
Серия 8
13 ноября 1995
Дом там, где тепло
Home is Where the Heat is
Сезон 6
Серия 9
20 ноября 1995
Сладкие мечты
Sweet Dreams
Сезон 6
Серия 10
27 ноября 1995
Происшествие
The Incident
Сезон 6
Серия 11
15 января 1996
Красавица и чудовище
Beauty and the Beast
Сезон 6
Серия 12
29 января 1996
Отчаянная надежда
Desperate Encounter
Сезон 6
Серия 13
5 февраля 1996
Ангелы-Спасатели
Baywatch Angels
Сезон 6
Серия 14
12 февраля 1996
Пляжная вечеринка
Bash at the Beach
Сезон 6
Серия 15
19 февраля 1996
Свободное падение
Free Fall
Сезон 6
Серия 16
26 февраля 1996
Пора в путь
Sail Away
Сезон 6
Серия 17
18 марта 1996
Бюро находок
Lost and Found
Сезон 6
Серия 18
25 марта 1996
Запретный рай: Часть 1
Forbidden Paradise (1)
Сезон 6
Серия 19
6 мая 1996
Запретный рай: Часть 2
Forbidden Paradise (2)
Сезон 6
Серия 20
29 апреля 1996
Последняя волна
Last Wave
Сезон 6
Серия 21
6 мая 1996
В погоне за золотом
Go for the Gold
Сезон 6
Серия 22
13 мая 1996
