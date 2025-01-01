Меню
Спасатели Малибу, список сезонов

Baywatch 18+
Год выпуска 1989
Страна США
Эпизод длится 43 минуты

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Спасатели Малибу»
Спасатели Малибу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 22 сентября 1989 - 6 апреля 1990
 
Спасатели Малибу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 23 сентября 1991 - 18 мая 1992
 
Спасатели Малибу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 14 сентября 1992 - 10 мая 1993
 
Спасатели Малибу - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 20 сентября 1993 - 16 мая 1994
 
Спасатели Малибу - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 26 сентября 1994 - 22 мая 1995
 
Спасатели Малибу - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 25 сентября 1995 - 13 мая 1996
 
Спасатели Малибу - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 23 сентября 1996 - 12 мая 1997
 
Спасатели Малибу - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 22 сентября 1997 - 18 мая 1998
 
Спасатели Малибу - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
22 эпизода 21 сентября 1998 - 17 мая 1999
 
Спасатели Малибу - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 20 сентября 1999 - 15 мая 2000
 
Спасатели Малибу - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 2 октября 2000 - 14 мая 2001
 
