О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Спасатели Малибу
Сезоны
Спасатели Малибу, список сезонов
Baywatch
18+
Год выпуска
1989
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
22 сентября 1989 - 6 апреля 1990
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
23 сентября 1991 - 18 мая 1992
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
14 сентября 1992 - 10 мая 1993
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
20 сентября 1993 - 16 мая 1994
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
26 сентября 1994 - 22 мая 1995
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
25 сентября 1995 - 13 мая 1996
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
23 сентября 1996 - 12 мая 1997
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
22 сентября 1997 - 18 мая 1998
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
21 сентября 1998 - 17 мая 1999
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
20 сентября 1999 - 15 мая 2000
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
2 октября 2000 - 14 мая 2001
