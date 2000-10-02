Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001, 11 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 11
Название
Сезон 11
Премьера сезона
2 октября 2000
Год выпуска
2000
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 11-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выживший душой
Soul Survivor
Сезон 11
Серия 1
2 октября 2000
Нож в сердце
A Knife in the Heart
Сезон 11
Серия 2
9 октября 2000
Плохиши
Bad Boyz
Сезон 11
Серия 3
16 октября 2000
Опасные игры
Dangerous Games
Сезон 11
Серия 4
23 октября 2000
Холодный как лед
Stone Cold
Сезон 11
Серия 5
30 октября 2000
Неоправданные обещания
Broken Promises
Сезон 11
Серия 6
6 ноября 2000
Девушка мечты
Dream Girl
Сезон 11
Серия 7
13 ноября 2000
Клетка
The Cage
Сезон 11
Серия 8
20 ноября 2000
Бен
Ben
Сезон 11
Серия 9
27 ноября 2000
Кровные узы
Ties That Bind
Сезон 11
Серия 10
4 декабря 2000
Черная вдова
Black Widow
Сезон 11
Серия 11
11 декабря 2000
Это все о бывших
The Ex-Files
Сезон 11
Серия 12
29 января 2001
Сталкер
The Stalker
Сезон 11
Серия 13
5 февраля 2001
Отец Фауст
Father Faust
Сезон 11
Серия 14
12 февраля 2001
Хороший человек в шторм
A Good Man in a Storm
Сезон 11
Серия 15
19 февраля 2001
Мой отец, мой герой
My Father the Hero
Сезон 11
Серия 16
26 февраля 2001
Точка кипения
Boiling Point
Сезон 11
Серия 17
9 апреля 2001
Возвращение Джесси
The Return of Jessie
Сезон 11
Серия 18
16 апреля 2001
В ловушке
Trapped
Сезон 11
Серия 19
23 апреля 2001
Точный расчет
Dead Reckoning
Сезон 11
Серия 20
30 апреля 2001
Маяк Макапу
Makapu'u Lighthouse
Сезон 11
Серия 21
7 мая 2001
Спаси меня
Rescue Me
Сезон 11
Серия 22
14 мая 2001
