Спасатели Малибу 1989 - 2001, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Спасатели Малибу
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 2 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 11-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

Выживший душой Soul Survivor
Сезон 11 Серия 1
2 октября 2000
Нож в сердце A Knife in the Heart
Сезон 11 Серия 2
9 октября 2000
Плохиши Bad Boyz
Сезон 11 Серия 3
16 октября 2000
Опасные игры Dangerous Games
Сезон 11 Серия 4
23 октября 2000
Холодный как лед Stone Cold
Сезон 11 Серия 5
30 октября 2000
Неоправданные обещания Broken Promises
Сезон 11 Серия 6
6 ноября 2000
Девушка мечты Dream Girl
Сезон 11 Серия 7
13 ноября 2000
Клетка The Cage
Сезон 11 Серия 8
20 ноября 2000
Бен Ben
Сезон 11 Серия 9
27 ноября 2000
Кровные узы Ties That Bind
Сезон 11 Серия 10
4 декабря 2000
Черная вдова Black Widow
Сезон 11 Серия 11
11 декабря 2000
Это все о бывших The Ex-Files
Сезон 11 Серия 12
29 января 2001
Сталкер The Stalker
Сезон 11 Серия 13
5 февраля 2001
Отец Фауст Father Faust
Сезон 11 Серия 14
12 февраля 2001
Хороший человек в шторм A Good Man in a Storm
Сезон 11 Серия 15
19 февраля 2001
Мой отец, мой герой My Father the Hero
Сезон 11 Серия 16
26 февраля 2001
Точка кипения Boiling Point
Сезон 11 Серия 17
9 апреля 2001
Возвращение Джесси The Return of Jessie
Сезон 11 Серия 18
16 апреля 2001
В ловушке Trapped
Сезон 11 Серия 19
23 апреля 2001
Точный расчет Dead Reckoning
Сезон 11 Серия 20
30 апреля 2001
Маяк Макапу Makapu'u Lighthouse
Сезон 11 Серия 21
7 мая 2001
Спаси меня Rescue Me
Сезон 11 Серия 22
14 мая 2001
