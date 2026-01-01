Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Спасатели Малибу
Киноафиша Сериалы Спасатели Малибу Сезоны Сезон 3
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Река смерти: Часть 1 River of No Return (1)
Сезон 3 Серия 1
14 сентября 1992
Река смерти: Часть 2 River of No Return (2)
Сезон 3 Серия 2
28 сентября 1992
Залив Текилла Tequila Bay
Сезон 3 Серия 3
5 октября 1992
Новичок года Rookie of the Year
Сезон 3 Серия 4
12 октября 1992
Проверить себя Pier Pressure
Сезон 3 Серия 5
19 октября 1992
Школа Малибу Бич Showdown at Malibu Beach High
Сезон 3 Серия 6
26 октября 1992
Мёртвая точка Point Doom
Сезон 3 Серия 7
2 ноября 1992
Принцесса заливов Princess of Tides
Сезон 3 Серия 8
9 ноября 1992
Маскарад Masquerade
Сезон 3 Серия 9
16 ноября 1992
Спасатели не могут прыгать Lifeguards Can't Jump
Сезон 3 Серия 10
23 ноября 1992
Смерть летом Dead of Summer
Сезон 3 Серия 11
4 января 1993
Смерть летом A Matter of Life and Death
Сезон 3 Серия 12
11 января 1993
Остров любви Island of Romance
Сезон 3 Серия 13
18 января 1993
Пришельцы среди нас Strangers Among Us
Сезон 3 Серия 14
25 января 1993
Отпуск: Часть 1 Vacation (1)
Сезон 3 Серия 15
1 февраля 1993
Отпуск: Часть 2 Vacation (2)
Сезон 3 Серия 16
8 февраля 1993
Вышка The Tower
Сезон 3 Серия 17
15 февраля 1993
Очередное дежурство Stakeout at Surfrider Beach
Сезон 3 Серия 18
19 апреля 1993
Тяжёлая травма: Часть 1 Shattered (1)
Сезон 3 Серия 19
26 апреля 1993
Тяжёлая травма: Часть 2 Shattered (2)
Сезон 3 Серия 20
3 мая 1993
Кикбоксинг Kicks
Сезон 3 Серия 21
10 мая 1993
Фатальный обмен Fatal Exchange
Сезон 3 Серия 22
10 мая 1993
