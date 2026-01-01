Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 3 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
14 сентября 1992
Год выпуска
1992
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Река смерти: Часть 1
River of No Return (1)
Сезон 3
Серия 1
14 сентября 1992
Река смерти: Часть 2
River of No Return (2)
Сезон 3
Серия 2
28 сентября 1992
Залив Текилла
Tequila Bay
Сезон 3
Серия 3
5 октября 1992
Новичок года
Rookie of the Year
Сезон 3
Серия 4
12 октября 1992
Проверить себя
Pier Pressure
Сезон 3
Серия 5
19 октября 1992
Школа Малибу Бич
Showdown at Malibu Beach High
Сезон 3
Серия 6
26 октября 1992
Мёртвая точка
Point Doom
Сезон 3
Серия 7
2 ноября 1992
Принцесса заливов
Princess of Tides
Сезон 3
Серия 8
9 ноября 1992
Маскарад
Masquerade
Сезон 3
Серия 9
16 ноября 1992
Спасатели не могут прыгать
Lifeguards Can't Jump
Сезон 3
Серия 10
23 ноября 1992
Смерть летом
Dead of Summer
Сезон 3
Серия 11
4 января 1993
Смерть летом
A Matter of Life and Death
Сезон 3
Серия 12
11 января 1993
Остров любви
Island of Romance
Сезон 3
Серия 13
18 января 1993
Пришельцы среди нас
Strangers Among Us
Сезон 3
Серия 14
25 января 1993
Отпуск: Часть 1
Vacation (1)
Сезон 3
Серия 15
1 февраля 1993
Отпуск: Часть 2
Vacation (2)
Сезон 3
Серия 16
8 февраля 1993
Вышка
The Tower
Сезон 3
Серия 17
15 февраля 1993
Очередное дежурство
Stakeout at Surfrider Beach
Сезон 3
Серия 18
19 апреля 1993
Тяжёлая травма: Часть 1
Shattered (1)
Сезон 3
Серия 19
26 апреля 1993
Тяжёлая травма: Часть 2
Shattered (2)
Сезон 3
Серия 20
3 мая 1993
Кикбоксинг
Kicks
Сезон 3
Серия 21
10 мая 1993
Фатальный обмен
Fatal Exchange
Сезон 3
Серия 22
10 мая 1993
