Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Спасатели Малибу 1989 - 2001 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Спасатели Малибу
Сезоны
Сезон 1
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 сентября 1989
Год выпуска
1989
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Пилотный телефильм
Panic at Malibu Pier
Сезон 1
Серия 1
22 сентября 1989
На глубине
In Deep
Сезон 1
Серия 2
29 сентября 1989
Горячая волна
Heatwave
Сезон 1
Серия 3
13 октября 1989
Вторая волна
Second Wave
Сезон 1
Серия 4
20 октября 1989
Сообщение в бутылке
Message in a Bottle
Сезон 1
Серия 5
27 октября 1989
Падение с неба
The Sky is Falling
Сезон 1
Серия 6
3 ноября 1989
Тонущий в бассейне
The Drowning Pool
Сезон 1
Серия 7
10 ноября 1989
Школа спасателей
Rookie School
Сезон 1
Серия 8
24 ноября 1989
Круизное судно
Cruise Ship
Сезон 1
Серия 9
1 декабря 1989
Мелкий кретин
The Cretin of the Shallows
Сезон 1
Серия 10
8 декабря 1989
Защитите меня
Shelter Me
Сезон 1
Серия 11
15 декабря 1989
Воссоединение
The Reunion
Сезон 1
Серия 12
5 января 1990
Бронированный автомобиль
Armored Car
Сезон 1
Серия 13
12 января 1990
Дом Корта
Home Cort
Сезон 1
Серия 14
26 января 1990
Мы нуждаемся в отпуске
We Need a Vacation
Сезон 1
Серия 15
2 февраля 1990
Грязные воды
Muddy Waters
Сезон 1
Серия 16
9 февраля 1990
Змеиные глаза
Snake Eyes
Сезон 1
Серия 17
23 февраля 1990
Затмение
Eclipse
Сезон 1
Серия 18
2 марта 1990
Акульи Дерби
Shark Derby
Сезон 1
Серия 19
16 марта 1990
Большая гонка
The Big Race
Сезон 1
Серия 20
30 марта 1990
Старые друзья
Old Friends
Сезон 1
Серия 21
6 апреля 1990
Конец?
The End?
Сезон 1
Серия 22
6 апреля 1990
График выхода всех сериалов
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667