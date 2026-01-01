Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод

157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино

Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес