Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спасатели Малибу 1989 - 2001 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спасатели Малибу
Киноафиша Сериалы Спасатели Малибу Сезоны Сезон 1
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Пилотный телефильм Panic at Malibu Pier
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 1989
На глубине In Deep
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 1989
Горячая волна Heatwave
Сезон 1 Серия 3
13 октября 1989
Вторая волна Second Wave
Сезон 1 Серия 4
20 октября 1989
Сообщение в бутылке Message in a Bottle
Сезон 1 Серия 5
27 октября 1989
Падение с неба The Sky is Falling
Сезон 1 Серия 6
3 ноября 1989
Тонущий в бассейне The Drowning Pool
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 1989
Школа спасателей Rookie School
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 1989
Круизное судно Cruise Ship
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 1989
Мелкий кретин The Cretin of the Shallows
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 1989
Защитите меня Shelter Me
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 1989
Воссоединение The Reunion
Сезон 1 Серия 12
5 января 1990
Бронированный автомобиль Armored Car
Сезон 1 Серия 13
12 января 1990
Дом Корта Home Cort
Сезон 1 Серия 14
26 января 1990
Мы нуждаемся в отпуске We Need a Vacation
Сезон 1 Серия 15
2 февраля 1990
Грязные воды Muddy Waters
Сезон 1 Серия 16
9 февраля 1990
Змеиные глаза Snake Eyes
Сезон 1 Серия 17
23 февраля 1990
Затмение Eclipse
Сезон 1 Серия 18
2 марта 1990
Акульи Дерби Shark Derby
Сезон 1 Серия 19
16 марта 1990
Большая гонка The Big Race
Сезон 1 Серия 20
30 марта 1990
Старые друзья Old Friends
Сезон 1 Серия 21
6 апреля 1990
Конец? The End?
Сезон 1 Серия 22
6 апреля 1990
График выхода всех сериалов
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше