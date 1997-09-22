Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Спасатели Малибу
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 22 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Лето новичков Rookie Summer
Сезон 8 Серия 1
22 сентября 1997
Следующее поколение Next Generation
Сезон 8 Серия 2
29 сентября 1997
Шанс The Choice
Сезон 8 Серия 3
6 октября 1997
День памяти Memorial Day
Сезон 8 Серия 4
13 октября 1997
Charlie
Сезон 8 Серия 5
20 октября 1997
Конфиденциально Lifeguard Confidential
Сезон 8 Серия 6
27 октября 1997
Как гром среди ясного неба Out of the Blue
Сезон 8 Серия 7
3 ноября 1997
Угорь Нино Eel Niño
Сезон 8 Серия 8
10 ноября 1997
Возвращение домой Homecoming
Сезон 8 Серия 9
17 ноября 1997
Пропавшая Missing
Сезон 8 Серия 10
24 ноября 1997
Заложницы Hijacked
Сезон 8 Серия 11
1 декабря 1997
Нет выхода No Way Out
Сезон 8 Серия 12
26 января 1998
Обратный отсчет Countdown
Сезон 8 Серия 13
2 февраля 1998
Город сёрфинга Surf City
Сезон 8 Серия 14
9 февраля 1998
На максимум To the Max
Сезон 8 Серия 15
16 февраля 1998
Ночь дельфина Night of the Dolphin
Сезон 8 Серия 16
23 февраля 1998
Полный вперед! Full Throttle
Сезон 8 Серия 17
2 марта 1998
Карантин Quarantine
Сезон 8 Серия 18
20 апреля 1998
Злодейка Diabolique
Сезон 8 Серия 19
27 апреля 1998
Бон Вояж Bon Voyage
Сезон 8 Серия 20
4 мая 1998
Белый гром в Глейшер-бэй, часть I White Thunder at Glacier Bay (1)
Сезон 8 Серия 21
11 мая 1998
Белый гром в Глейшер-бэй, часть 2 White Thunder at Glacier Bay (2)
Сезон 8 Серия 22
18 мая 1998
