Спасатели Малибу 1989 - 2001 8 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
22 сентября 1997
Год выпуска
1997
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Лето новичков
Rookie Summer
Сезон 8
Серия 1
22 сентября 1997
Следующее поколение
Next Generation
Сезон 8
Серия 2
29 сентября 1997
Шанс
The Choice
Сезон 8
Серия 3
6 октября 1997
День памяти
Memorial Day
Сезон 8
Серия 4
13 октября 1997
Charlie
Сезон 8
Серия 5
20 октября 1997
Конфиденциально
Lifeguard Confidential
Сезон 8
Серия 6
27 октября 1997
Как гром среди ясного неба
Out of the Blue
Сезон 8
Серия 7
3 ноября 1997
Угорь Нино
Eel Niño
Сезон 8
Серия 8
10 ноября 1997
Возвращение домой
Homecoming
Сезон 8
Серия 9
17 ноября 1997
Пропавшая
Missing
Сезон 8
Серия 10
24 ноября 1997
Заложницы
Hijacked
Сезон 8
Серия 11
1 декабря 1997
Нет выхода
No Way Out
Сезон 8
Серия 12
26 января 1998
Обратный отсчет
Countdown
Сезон 8
Серия 13
2 февраля 1998
Город сёрфинга
Surf City
Сезон 8
Серия 14
9 февраля 1998
На максимум
To the Max
Сезон 8
Серия 15
16 февраля 1998
Ночь дельфина
Night of the Dolphin
Сезон 8
Серия 16
23 февраля 1998
Полный вперед!
Full Throttle
Сезон 8
Серия 17
2 марта 1998
Карантин
Quarantine
Сезон 8
Серия 18
20 апреля 1998
Злодейка
Diabolique
Сезон 8
Серия 19
27 апреля 1998
Бон Вояж
Bon Voyage
Сезон 8
Серия 20
4 мая 1998
Белый гром в Глейшер-бэй, часть I
White Thunder at Glacier Bay (1)
Сезон 8
Серия 21
11 мая 1998
Белый гром в Глейшер-бэй, часть 2
White Thunder at Glacier Bay (2)
Сезон 8
Серия 22
18 мая 1998
