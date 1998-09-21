Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 9 сезон
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
21 сентября 1998
Год выпуска
1998
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Катастрофа (1)
Crash (1)
Сезон 9
Серия 1
21 сентября 1998
Катастрофа (2)
Crash (2)
Сезон 9
Серия 2
28 сентября 1998
Акулы, ложь и видеопленка
Sharks, Lies & Videotape
Сезон 9
Серия 3
5 октября 1998
Дельфиний квест
Dolphin Quest
Сезон 9
Серия 4
12 октября 1998
Прирожденный спасатель
The Natural
Сезон 9
Серия 5
19 октября 1998
Район падения
Drop Zone
Сезон 9
Серия 6
26 октября 1998
Жаркая летняя ночь
Hot Summer Night
Сезон 9
Серия 7
2 ноября 1998
Сметенные волной
Swept Away
Сезон 9
Серия 8
9 ноября 1998
Плавец
The Swimmer
Сезон 9
Серия 9
16 ноября 1998
Друзья навсегда
Friends Forever
Сезон 9
Серия 10
23 ноября 1998
На острие
The Edge
Сезон 9
Серия 11
14 декабря 1998
Голубая бездна
The Big Blue
Сезон 9
Серия 12
11 января 1999
Полетели со мной
Come Fly with Me
Сезон 9
Серия 13
18 января 1999
Парни есть парни
Boys Will Be Boys
Сезон 9
Серия 14
1 февраля 1999
Гран-при Малибу
Baywatch Grand Prix
Сезон 9
Серия 15
8 февраля 1999
Спасатели Малибу в Австралии, часть I
Baywatch Down Under (1)
Сезон 9
Серия 16
15 февраля 1999
Спасатели Малибу в Австралии, часть 2
Baywatch Down Under (2)
Сезон 9
Серия 17
22 февраля 1999
Водный танец
Water Dance
Сезон 9
Серия 18
22 марта 1999
Двойная игра
Double Jeopardy
Сезон 9
Серия 19
26 апреля 1999
Ярость волн
Wave Rage
Сезон 9
Серия 20
3 мая 1999
Красавицы галактики
Galaxy Girls
Сезон 9
Серия 21
10 мая 1999
Замки из песка
Castles in the Sand
Сезон 9
Серия 22
17 мая 1999
