Спасатели Малибу 1989 - 2001 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Спасатели Малибу
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 21 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Катастрофа (1) Crash (1)
Сезон 9 Серия 1
21 сентября 1998
Катастрофа (2) Crash (2)
Сезон 9 Серия 2
28 сентября 1998
Акулы, ложь и видеопленка Sharks, Lies & Videotape
Сезон 9 Серия 3
5 октября 1998
Дельфиний квест Dolphin Quest
Сезон 9 Серия 4
12 октября 1998
Прирожденный спасатель The Natural
Сезон 9 Серия 5
19 октября 1998
Район падения Drop Zone
Сезон 9 Серия 6
26 октября 1998
Жаркая летняя ночь Hot Summer Night
Сезон 9 Серия 7
2 ноября 1998
Сметенные волной Swept Away
Сезон 9 Серия 8
9 ноября 1998
Плавец The Swimmer
Сезон 9 Серия 9
16 ноября 1998
Друзья навсегда Friends Forever
Сезон 9 Серия 10
23 ноября 1998
На острие The Edge
Сезон 9 Серия 11
14 декабря 1998
Голубая бездна The Big Blue
Сезон 9 Серия 12
11 января 1999
Полетели со мной Come Fly with Me
Сезон 9 Серия 13
18 января 1999
Парни есть парни Boys Will Be Boys
Сезон 9 Серия 14
1 февраля 1999
Гран-при Малибу Baywatch Grand Prix
Сезон 9 Серия 15
8 февраля 1999
Спасатели Малибу в Австралии, часть I Baywatch Down Under (1)
Сезон 9 Серия 16
15 февраля 1999
Спасатели Малибу в Австралии, часть 2 Baywatch Down Under (2)
Сезон 9 Серия 17
22 февраля 1999
Водный танец Water Dance
Сезон 9 Серия 18
22 марта 1999
Двойная игра Double Jeopardy
Сезон 9 Серия 19
26 апреля 1999
Ярость волн Wave Rage
Сезон 9 Серия 20
3 мая 1999
Красавицы галактики Galaxy Girls
Сезон 9 Серия 21
10 мая 1999
Замки из песка Castles in the Sand
Сезон 9 Серия 22
17 мая 1999
