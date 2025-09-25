Меню
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
И больше всего рады будут мужчины.
Написать
25 сентября 2025 20:03
Плясала и спасала китов: приезд Памелы Андерсон в Россию случился благодаря президенту — и такого приема она не ждала
Артистка позже признавалась, что не рассчитывала на подобное отношение.
Написать
1 июля 2025 17:09
5 ужасных спин-оффов, доказывающих, что иногда сериал лучше оставить в покое
Идея дать популярным героям больше экранного времени в этих случаях обернулась полным провалом.
Написать
25 декабря 2024 16:11
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
