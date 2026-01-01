Оповещения от Киноафиши
Спасатели Малибу 1989 - 2001 2 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
23 сентября 1991
Год выпуска
1991
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Кошмарная бухта: часть 1
Nightmare Bay (1)
Сезон 2
Серия 1
23 сентября 1991
Кошмарная бухта: часть 2
Nightmare Bay (2)
Сезон 2
Серия 2
30 сентября 1991
Та, кто сбежала
The One That Got Away
Сезон 2
Серия 3
7 октября 1991
Деньги, Дорогуша
Money, Honey
Сезон 2
Серия 4
14 октября 1991
Невероятные парни Бьюкеннон
The Fabulous Buchannon Boys
Сезон 2
Серия 5
21 октября 1991
Точка атаки
Point of Attack
Сезон 2
Серия 6
28 октября 1991
Замки из песка
Sandcastles
Сезон 2
Серия 7
4 ноября 1991
Худей или умри
Thin or Die
Сезон 2
Серия 8
11 ноября 1991
Трофей: часть 1
The Trophy (1)
Сезон 2
Серия 9
18 ноября 1991
Трофей: часть 2
The Trophy (2)
Сезон 2
Серия 10
30 ноября 1991
Если бы взгляд мог убивать
If Looks Could Kill
Сезон 2
Серия 11
27 января 1992
Встреча выпускников
Reunion
Сезон 2
Серия 12
3 февраля 1992
Психологическая война
War of Nerves
Сезон 2
Серия 13
10 февраля 1992
Важный понедельник
Big Monday
Сезон 2
Серия 14
17 февраля 1992
Море пламени
Sea of Flames
Сезон 2
Серия 15
24 февраля 1992
А теперь усаживайтесь поудобнее и слушайте сказку
Now, Sit Right Back and You'll Hear a Tale
Сезон 2
Серия 16
2 марта 1992
Камера
The Chamber
Сезон 2
Серия 17
20 апреля 1992
Акулья бухта
Shark's Cove
Сезон 2
Серия 18
27 апреля 1992
Потерянные сокровища под вышкой 12
The Lost Treasure of Tower 12
Сезон 2
Серия 19
4 мая 1992
Токсичные отходы
The Big Spill
Сезон 2
Серия 20
11 мая 1992
Игра случая
Game of Chance
Сезон 2
Серия 21
18 мая 1992
Лето 85-го
The Summer of '85
Сезон 2
Серия 22
18 мая 1992
