Спасатели Малибу 1989 - 2001 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Спасатели Малибу
Киноафиша Сериалы Спасатели Малибу Сезоны Сезон 4
Baywatch 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 20 голосов
5.5 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Спасатели Малибу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Гонки со временем: Часть 1 Race Against Time (1)
Сезон 4 Серия 1
20 сентября 1993
Гонки со временем: Часть 2 Race Against Time (2)
Сезон 4 Серия 2
27 сентября 1993
Бухта любви Lover's Cove
Сезон 4 Серия 3
4 октября 1993
Ослепление Blindside
Сезон 4 Серия 4
11 октября 1993
Воздухоплаватель Sky Rider
Сезон 4 Серия 5
18 октября 1993
Щупальца: Часть 1 Tentacles (1)
Сезон 4 Серия 6
25 октября 1993
Щупальца: Часть 2 Tentacles (2)
Сезон 4 Серия 7
1 ноября 1993
Морское поглощение Submersion
Сезон 4 Серия 8
8 ноября 1993
Железный Бьюкэннон Ironman Buchannon
Сезон 4 Серия 9
15 ноября 1993
Надёжная опора Tower of Power
Сезон 4 Серия 10
22 ноября 1993
Ребёнок внутри The Child Inside
Сезон 4 Серия 11
17 января 1994
Второй раз вокруг Second Time Around
Сезон 4 Серия 12
24 января 1994
Красные Рыцари The Red Knights
Сезон 4 Серия 13
31 января 1994
Душа отеля «Дель Коронадо»: Часть 1 Coronado Del Sol (1)
Сезон 4 Серия 14
7 февраля 1994
Душа отеля «Дель Коронадо»: Часть 2 Coronado Del Sol (2)
Сезон 4 Серия 15
14 февраля 1994
Зеркало, зеркало Mirror, Mirror
Сезон 4 Серия 16
21 февраля 1994
Манифест Фэлкона The Falcon Manifesto
Сезон 4 Серия 17
28 февраля 1994
Спасательный залив Rescue Bay
Сезон 4 Серия 18
25 апреля 1994
Западное подвергание Western Exposure
Сезон 4 Серия 19
2 мая 1994
Жизнь, которую ты спасаешь The Life You Save
Сезон 4 Серия 20
9 мая 1994
Места торговли Trading Places
Сезон 4 Серия 21
16 мая 1994
Парни и куклы Guys & Dolls
Сезон 4 Серия 22
16 мая 1994
График выхода всех сериалов
