Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Спасатели Малибу 1989 - 2001 4 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Спасатели Малибу
Сезоны
Сезон 4
Baywatch
18+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
20 сентября 1993
Год выпуска
1993
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
20
голосов
5.5
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Спасатели Малибу»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Гонки со временем: Часть 1
Race Against Time (1)
Сезон 4
Серия 1
20 сентября 1993
Гонки со временем: Часть 2
Race Against Time (2)
Сезон 4
Серия 2
27 сентября 1993
Бухта любви
Lover's Cove
Сезон 4
Серия 3
4 октября 1993
Ослепление
Blindside
Сезон 4
Серия 4
11 октября 1993
Воздухоплаватель
Sky Rider
Сезон 4
Серия 5
18 октября 1993
Щупальца: Часть 1
Tentacles (1)
Сезон 4
Серия 6
25 октября 1993
Щупальца: Часть 2
Tentacles (2)
Сезон 4
Серия 7
1 ноября 1993
Морское поглощение
Submersion
Сезон 4
Серия 8
8 ноября 1993
Железный Бьюкэннон
Ironman Buchannon
Сезон 4
Серия 9
15 ноября 1993
Надёжная опора
Tower of Power
Сезон 4
Серия 10
22 ноября 1993
Ребёнок внутри
The Child Inside
Сезон 4
Серия 11
17 января 1994
Второй раз вокруг
Second Time Around
Сезон 4
Серия 12
24 января 1994
Красные Рыцари
The Red Knights
Сезон 4
Серия 13
31 января 1994
Душа отеля «Дель Коронадо»: Часть 1
Coronado Del Sol (1)
Сезон 4
Серия 14
7 февраля 1994
Душа отеля «Дель Коронадо»: Часть 2
Coronado Del Sol (2)
Сезон 4
Серия 15
14 февраля 1994
Зеркало, зеркало
Mirror, Mirror
Сезон 4
Серия 16
21 февраля 1994
Манифест Фэлкона
The Falcon Manifesto
Сезон 4
Серия 17
28 февраля 1994
Спасательный залив
Rescue Bay
Сезон 4
Серия 18
25 апреля 1994
Западное подвергание
Western Exposure
Сезон 4
Серия 19
2 мая 1994
Жизнь, которую ты спасаешь
The Life You Save
Сезон 4
Серия 20
9 мая 1994
Места торговли
Trading Places
Сезон 4
Серия 21
16 мая 1994
Парни и куклы
Guys & Dolls
Сезон 4
Серия 22
16 мая 1994
График выхода всех сериалов
Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?
Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667