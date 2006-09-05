В 3 сезоне сериала «Доктор Хаус» гениальный врач ежедневно спасает чужие жизни, однако не может побороть собственный недуг. Больная нога все больше его беспокоит, поэтому он решается на нелегальное лечение кетамином. Средство временно восстанавливает его способность ходить, но не решает проблему в полной мере. Ситуация усугубляется, когда у Хауса разгорается открытый конфликт с упрямым пациентом – детективом полиции, который из мести начинает расследование в клинике. Он обвиняет героя в наркотической зависимости и намерен прилюдно это доказать. Тем временем Грегори лечит парализованного Ричарда.