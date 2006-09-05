Menu
House M.D. 2004 - 2012 season 3

House M.D. season 3 poster
House M.D. 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 5 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"House M.D." season 3 description

В 3 сезоне сериала «Доктор Хаус» гениальный врач ежедневно спасает чужие жизни, однако не может побороть собственный недуг. Больная нога все больше его беспокоит, поэтому он решается на нелегальное лечение кетамином. Средство временно восстанавливает его способность ходить, но не решает проблему в полной мере. Ситуация усугубляется, когда у Хауса разгорается открытый конфликт с упрямым пациентом – детективом полиции, который из мести начинает расследование в клинике. Он обвиняет героя в наркотической зависимости и намерен прилюдно это доказать. Тем временем Грегори лечит парализованного Ричарда.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
8.7 IMDb

"House M.D." season 3 list of episodes.

Meaning
Season 3 Episode 1
5 September 2006
Cane & Able
Season 3 Episode 2
12 September 2006
Informed Consent
Season 3 Episode 3
19 September 2006
Lines in the Sand
Season 3 Episode 4
26 September 2006
Fools for Love
Season 3 Episode 5
31 October 2006
Que Sera Sera
Season 3 Episode 6
7 November 2006
Son of a Coma Guy
Season 3 Episode 7
14 November 2006
Whac-A-Mole
Season 3 Episode 8
21 November 2006
Finding Judas
Season 3 Episode 9
28 November 2006
Merry Little Christmas
Season 3 Episode 10
12 December 2006
Words and Deeds
Season 3 Episode 11
9 January 2007
One Day, One Room
Season 3 Episode 12
30 January 2007
Needle in a Haystack
Season 3 Episode 13
6 February 2007
Insensitive
Season 3 Episode 14
13 February 2007
Half-Wit
Season 3 Episode 15
6 March 2007
Top Secret
Season 3 Episode 16
27 March 2007
Fetal Position
Season 3 Episode 17
3 April 2007
Airborne
Season 3 Episode 18
10 April 2007
Act Your Age
Season 3 Episode 19
17 April 2007
House Training
Season 3 Episode 20
24 April 2007
Family
Season 3 Episode 21
1 May 2007
Resignation
Season 3 Episode 22
8 May 2007
The Jerk
Season 3 Episode 23
15 May 2007
Human Error
Season 3 Episode 24
29 May 2007
