Сериалы
Человек-бензопила
Статьи
Статьи о сериале «Человек-бензопила»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
С нимбом над головой, но родом из Ада, как такое возможно.
Написать
12 августа 2025 10:52
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом
Он просто хотел есть, выплатить долг и поцеловаться с девушкой.
Написать
8 августа 2025 11:21
«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова
Кто такая Резе — героиня нового фильма студии Mappa.
Написать
4 июля 2025 16:11
В России выйдет сериал, вдохновленный «Человеком-бензопилой»: но жести и расчлененки там не ждите
Зрители получат историю мести в альтернативной Москве.
4 комментария
14 мая 2025 11:50
Дэндзи за его убийство обещали исполнение мечты: Огнестрел во 2 сезоне «Человека-бензопилы» фанатов аниме скорее разочарует
Не тот, кем кажется на первый взгляд.
1 комментарий
28 апреля 2025 11:21
У студии MAPPA есть веская причина отложить 2 сезон «Человека-бензопилы» в долгий ящик: виной всему — неадекватные аниме-фанаты
По крайней мере, в этом не сомневаются западные обзорщики.
2 комментария
25 апреля 2025 11:50
«Для меня победитель»: ИИ выбрал самого крутого персонажа «Человека-бензопилы» — не все согласятся, но взгляните, что он сказал про Аки
Похоже, мультивселенные и впрямь изучены не до конца.
1 комментарий
24 апреля 2025 20:32
Даже «Атака титанов» на такое не осмелилась: «Человек-бензопила» нарушил негласный закон аниме
Проект хоть и выглядит комедийным, но затрагивает опасные темы.
Написать
19 апреля 2025 14:44
Прибыл Годжо Сатору и новый тест: только знатоки отличат «Магическую битву» от «Человека-бензопилы» по 6 нюансам
Проверим, насколько вы разбираетесь в популярных тайтлах.
4 комментария
14 апреля 2025 14:44
Почти как в песне «Гражданской обороны»: как и зачем Дэндзи убил Макиму в «Человеке-Бензопиле» (фото)
Это диковатое зрелище трудно забыть, и подобной участи врагу не пожелаешь.
Написать
13 апреля 2025 17:38
Выглядит моложе, чем есть на самом деле: сколько лет Макиме из «Человека-бензопилы»
Героиня по всем фронтам не так уж проста, как кажется.
1 комментарий
27 марта 2025 08:56
Держит в страхе Ад, манипулирует человечеством: Макима из «Человека-бензопилы», кто она на самом деле?
Демон с большими привилегиями и влиянием на Дендзи.
Написать
26 марта 2025 17:38
Сюжет вторичен, логика вышла из чата: что не так с «Человеком-Бензопилой», и почему аниме все равно работает
Хейтеров и поклонников у онгоинга хоть отбавляй.
4 комментария
26 марта 2025 11:50
«Человек-бензопила» и «Поднятие уровня» отдыхают: названы 5 аниме с практически идеальным сценарием
Приключения Дэндзи и Сон Джин-Ву до идеала не дотягивают.
18 комментариев
24 марта 2025 15:42
Когда выйдет продолжение «Человека-бензопилы»: точная дата известна, но россиянам радоваться нечему
Дэндзи возвращается, но... не для всех.
3 комментария
23 марта 2025 18:56
Демоны, море крови, юмор и чернуха: 5 аниме для тех, кто ждет 2 сезон «Человека-бензопилы»
Готовьтесь «провалиться» в тайтлы на несколько недель.
Написать
17 марта 2025 16:40
«Поднятие уровня» за это время уже бы закончили: когда будет 2 сезон «Человека-бензопилы»?
Кажется, создатели сильно завысили планку и теперь не могут ей соответствовать.
3 комментария
8 марта 2025 07:29
Не простой неудачник, а самый опасный на Земле и в Аду: как зовут героя аниме «Человек-бензопила»
Заключил контракт с тем, кого боятся даже демоны.
Написать
5 марта 2025 20:32
«Поднятие уровня» даже не в топ-5: названы лучшие аниме последних лет, которые можно глянуть за один вечер
Не придется дожидаться выходных — смело включайте после утомительного рабочего дня.
19 комментариев
18 февраля 2025 07:00
