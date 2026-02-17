Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Простите, для кого это – сюрприз.

«Магическая битва» давно перешла в разряд культовых тайтлов: кассовые рекорды, мемы, стадионы фанатов и обсуждения каждой арки как отдельного культурного события. На волне хайпа второго сезона «Поднятия уровня в одиночку» его поклонники громко заявляли – вот он, новый король тёмного сёнэна, который сместит «Магичку». Звучало дерзко. Но реальность сложнее.

Да, «Поднятие уровня» эффектно, динамично и умеет продавать пафос, но по масштабу мира, сложности конфликтов и режиссёрской амбиции оно пока не дотягивает до уровня настоящей конкуренции.

Настоящий соперник «Магической битвы» очень давно не выходил на ринг. Он всё ещё в раздевалке. Речь, конечно, про «Человека-бензопилу».

Проблема лишь в том, что второй сезон выйдет лишь к 2028 году, подсчитали в FandomWire.

Студия MAPPA сначала выпустила полнометражный фильм «Арка Резе», который стал обязательным мостом к продолжению, затем была анонсирована адаптация арки Международных убийц.

Если ориентироваться на предыдущие производственные циклы, ждать придётся минимум два года.

Именно эта арка с Демоном Тьмы и интернациональной толпой киллеров способна перехватить титул главного тёмного безумия индустрии. Только вот нового фаворита придется ох как долго ждать.

Фанаты «Соло прокачки» могут сколько угодно радоваться своему неплохому второму сезону, но настоящая битва начнётся только тогда, когда Дэндзи вернется на экраны.