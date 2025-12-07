Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона

Самое удивительное, что проект не скатится. Но будут неприятные обстоятельства.

Опубликованный рейтинг популярности персонажей «Человека-бензопилы» выглядит как стандартный топ фаворитов. Но если вы знаете, чем закончилась первая часть манги, этот список читается как... поминальный лист. Он беспощадно демонстрирует главную особенность вселенной Тацуки Фудзимото: автор не держится за своих героев, если их смерть служит сюжету.

Дальше будут спойлеры, читайте на свой страх и риск. Если кратко, то вы точно захотите бросить сериал после финала второго сезона.

Рейтинг героев

Возглавляет рейтинг Резе — что неудивительно после оглушительного успеха фильма «Человек-бензопила: Фильм». За ней идут Макима, Аки, Денджи, Пауэр, Энджел Дьявол, Бим, Ёсида, Почита и Аса.

Проблема в том, что из этой десятки как минимум шесть персонажей уже мертвы, а Макима уничтожена как личность, стрерта с лица земли и памяти героев. Резе же исчезла из повествования и не появлялась десятки глав. По сути, в актуальной манге из топ-10 остаются только Денджи, Аса и Почита.

Причина, по которой люди будут бросать аниме

Это шокирующая статистика, особенно для аудитории, которая знает историю только по аниме. Второй сезон, который адаптирует финал первой части, станет для них слезливым и затянувшимся прощанием с большинством полюбившихся лиц.

Фудзимото методично убирает с доски тех, кого фанаты считают незаменимыми, — Аки, чья трагическая арка стала сердцем сериала, или Пауэр, чьё хаотичное обаяние покорило всех. Да-да, всех ваших любимчиков убьют еще более кровожадно, чем Старков на Красной свадьбе.

При этом автор играет на контрасте: чем меньше шансов на возвращение героя, тем сильнее тоска по нему. Вечная популярность Резе, которую не видели больше сотни глав, — прямое доказательство этого.

С выходом второго сезона поклонники точно взорвутся. На первый план выйдут после финала выйдут новые герои вроде Асы Митаки и Наюты, а статус «легенд» закрепится за павшими. Не каждый захочет продолжать просмотр после такого, и осуждать людей мы не возьмемся.

«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер.