Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом

Он просто хотел есть, выплатить долг и поцеловаться с девушкой.

Дэнджи из «Человека-бензопилы» в начале сериала был никем: продавал внутренние органы и глаз, чтобы расплатиться за долг отца, ел хлеб с помоек и мечтал о тосте с джемом. А стал живым оружием, Гибридом, которого боятся даже в аду. Почему?

Святая простота

Когда Почита, ослабленная земная форма Демона Бензопилы, выбирал, с кем слиться, перед ним не было ни героя, ни избранного. Дэнджи был нищим, но предложил израненному демону помощь и дружбу.

И когда парня почти убили и бросили в мусор, они с Почитой заключили соглашение. Демон стал его сердцем, в ответ на всю доброту, которой его окружил нищий бродяга.

Дэнджи — не святой и не грешник. Он не хочет власти, мести или спасения человечества. Он просто хотел пожить для себя, вкусно поесть, да испытать радость плотских утех, как любой подросток.

Почита выбрал не самого сильного — он выбрал самого человечного из тех, кто повстречался ему на пути. И благодаря этому решению наш одноглазый герой стал носителем демона, способного стирать других демонов из памяти мира.

Он забыл о своём величии

Человек-бензопила — это бог войны. Его боятся даже в аду, но сам Дэнджи не знает об этом и не считает себя особенным, хотя всем вокруг зачем-то нужно его сердце.

Дэнджи уникален тем, что обладая безграничной властью и силой, он не строит планов, а плывет по течению. Он хочет прикосновений, дружбы, нормальных завтраков и славы. Жаль только, что цену за эту придется заплатить огромную, ведь рядом то и дело будут гибнуть товарищи.

