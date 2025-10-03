Меню
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney!

3 октября 2025 09:54
Вы же хотели увидеть аниме-Малефисенту, правда?

Октябрь 2025 — это тот самый месяц, когда фанатам аниме придется делить свое сердце, время и деньги (подписки и билеты!) на части. В один месяц сошлось сразу несколько событий: громкие финалы, возвращения, полнометражки и даже дебют Disney в жанре.

Вот что нельзя пропустить

Главный удар по эмоциям придётся на финальный сезон «Моей геройской академии». История Деку и его последней схватки с Сигараки — это прощание на уровне «встал и аплодируй стоя».

Параллельно возвращается «Ванпанчмен»: долгожданная битва Сайтамы и Гароу грозит взорвать интернет мемами и фанатскими спорами.

Для тех, кто любит семейный хаос — свежий сезон «Семьи шпиона». Аня снова будет читать мысли и рушить планы взрослых, а зрители получат тот самый баланс между комедией и драмой.

И если нужно плакать — «Для тебя, бессмертный» продолжит ломать сердца: теперь бессмертный Фуси оказывается в нашем времени, и от контраста его прошлого с современными небоскрёбами пробирает до дрожи.

Кинотеатры тоже не отстанут: «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» — фильм, где романтика превращается в кровавую ловушку.

Для души же — возвращение «Повара небесной гостиницы», нежное аниме о еде, духах и тёплых чувствах.

Ну и бонус: Disney официально пробует силы в аниме с проектом «Искаженная страна чудес», где злодеи студии — от Урсулы из «Русалочки» до Малефисенты получили аниме-воплощение.

Итог прост: октябрь — это когда у анимешника нет выходных.

Календарь премьер

Тайтл

Дата выхода

«Моя геройская академия»

4 октября 2025

«Семья шпиона»

4 октября 2025

«Для тебя, бессмертный»

4 октября 2025

«Ванпанчмен»

5 октября 2025

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

29 октября 2025

«Искаженная страна чудес»

29 октября 2025

«Повар небесной гостиницы»

октябрь 2025, пока без даты

Ранее мы также писали: «Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен

Фото: Кадр из аниме «Человек-бензопила» и других аниме
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
