Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

С нимбом над головой, но родом из Ада, как такое возможно.

В «Человеке-бензопиле» хватает персонажей, от которых веет безумием и кровью. Но Демон Ангела — совсем другой зверь. Он стопроцентный демон, но олицетворяет страх перед ангелами, и в этом уже есть парадокс: символ небес — и один из самых смертельно опасных убийц в подразделении охотников на демонов.

Красноволосый, с белыми крыльями и нимбом, он выглядит почти невинно. Но прикосновение этого парня забирает годы жизни, как будто смерть решила убить безболезненно. Он может превратить украденное время в оружие: мечи, копья, способные одним ударом уничтожить врага. Цена — чужая судьба, прожитая за секунду.

Лень и смерть вместо героизма

В отличие от большинства демонов, он почти не ненавидит людей. Иногда даже проявляет милосердие — может подарить умирающему лёгкий конец. Но жить так не хочет, прямо говорит: смерть лучше работы. И когда узнаёт, что его напарнику Аки осталось меньше пяти лет, называет его везунчиком.

Демон Ангела ленив, избегает боёв и подчинения, неохотно использует свои силы. Каждое созданное им оружие — это чьи-то украденные годы, и это грызёт его изнутри. Но при всём нежелании драться, он — второй по силе в своём подразделении.

Стал монстром из-за Макимы

Когда-то у него была деревня, люди, девушка, которую он любил. Всё исчезло в один момент — после того как Макима приказала ему показать свои силы. Он очнулся среди мёртвых.

С тех пор его жизнь — это череда приказов, чужой воли и работа, от которой он мечтает умереть. Демон Ангела — редкий случай в аниме, когда сила не приносит герою ни капли гордости.

Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом.