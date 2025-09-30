«Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль

Тайтл доберется до России лишь в конце октября. Терпим.

В Японии гремит премьера полнометражки «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», и пресса с фанатами наперебой твердят: MAPPA выдала «кино абсолютного уровня». Сюжет берёт один из самых эмоциональных отрезков манги — арку Резе, где романтика и кровища идут рука об руку — и переносит ее экран с удивительной дотошностью.

Романтика с примесью взрывчатки

На экране всё начинается так, будто это вовсе не тёмное фэнтези, а камерная мелодрама. Дэндзи знакомится с Резе — очаровательной девушкой, которая будто создана, чтобы дать ему надежду на нормальную жизнь.

Их свидания в бассейне и за едой сняты с такой нежностью, что зрители на миг забывают: у Резе за пазухой вовсе не цветочки, а бомбы. Критики отмечают — именно эта двойственность делает фильм живым: ты вроде смотришь романтическую историю, но в глубине чувствуешь подвох.

Когда MAPPA «взорвала» зал

Как только Резе раскрывает свою сущность, начинается пиротехнический аттракцион. «Бомбовая» дьяволица рвёт кадр так, что у зрителей закладывает уши: взрывы звучат и выглядят оглушительно.

Поклонники на Reddit пишут, что их «уши зазвенели», а боёвка в IMAX ощущалась физически. FandomWire сравнивает анимацию с мишленовским ужином: ни одного ленивого кадра, каждая сцена вылизана. И всё это на фоне фирменного размаха MAPPA.

Музыка как оружие

Фильм бьет не только по глазам, но и по ушам. Саундтрек Кэнсуке Усио уже окрестили «чистым кайфом», а главная сенсация — когда Резе поёт на русском.

«Когда она запела на русском — я перестал дышать», — восхищаются в Сети.

Момент меняет атмосферу: вместо экшена вдруг возникает трагическое спокойствие, предвестие катастрофы. Добавим к этому открывающий трек Кэнси Ёнэдзу и финальную песню Хикару Утады — и получаем плейлист, который поклонники точно будут искать на Spotify.

Не для слабонервных

Кровавые подробности манги режиссёр Татсуя Ёсихара (он же «Магическая битва», да) не пожалел: головы взрываются, языки откусываются, а романтические поцелуи тут же соседствуют с расчленёнкой.

Тем не менее, баланс работает: зритель то смеётся над подростковыми глупостями Дэндзи, то замирает от нежности, то закрывает глаза от очередного залпа.

Финал, который бьет по сердцу

Кинокритики сходятся: Резе стала для Дэндзи «почти настоящим шансом». Но у «Бензопилы» нет хеппи-эндов. Последняя встреча героев болезненна, а сцена после титров уже готовит зрителей к следующей арке — «Международным убийцам».

Обозреватели называют это грамотным мостиком: зритель выходит из зала и уже ждёт продолжение.

Первый вердикт

«История Резе» называют одним из главных аниме-фильмов года. Screen Rant пишет о «мастерской адаптации», Reddit-пользователи благодарят MAPPA за то, что «любимое дитя студии» выглядит дороже любого сериала, а FandomWire заявляет: «более киношного аниме в 2025 не выйдет».

И если «Бесконечная крепость» из «Клинка, рассекающего демонов» ещё недавно считалась эталоном, то теперь у него появился грозный конкурент.

Общий итог прост: три года ожидания себя оправдали. MAPPA снова доказала, что «Человек-бензопила» — их любимый ребёнок. А зрители получили не рядовое продолжение сериала, а полноценное кино, где любовь и взрывы звучат в унисон.

