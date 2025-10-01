Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ

Мерч скупают тоннами, но изначальная задумка все-таки не в этом.

У поклонников «Человека-бензопилы» нередко складывается впечатление, что Почита — это просто милый демон-пес, верный друг бедолаги Дэндзи. Маленький зверек с мотором вместо носа, игрушечный и трогательный. Ну и превращающий главного героя в машину для убийств.

Но за этой маской скрывается сущность куда более мрачная и масштабная. Фудзимото задумал Почиту не как «талисмана» истории, а как фундаментальный символ — демон, чье происхождение напрямую связано с жизнью и смертью.

Автор сделал необычный выбор: в центре его мира стоит бензопила, инструмент, который когда-то применялся не только для распила деревьев, но и в хирургии, включая помощь при родах.

Это придает Почите двойное значение — он воплощает рождение и смерть одновременно. Недаром сам Дэндзи проходит через буквальное перерождение, когда Почита сливается с ним, даруя силы и новую жизнь.

Неспроста Почита — «Демон, которого боятся даже Демоны». В прошлом он сражался с Оружейными Демонами и Четырьмя всадниками апокалипсиса, кромсал сотни врагов, оставаясь непобедимым.

Его боялись настолько, что даже Макима, обладающая чудовищной мощью и претендующая на роль кукловода всего мира, считала себя ниже Почиты в его истинной форме.

То, что мы видим в начале — всего лишь слабая оболочка, остаток силы, доживающий свой век после смертельных ран.

Но за этой формой скрывается абсолютный ужас, демон, способный переписать правила мира. Фудзимото сознательно маскирует его под «собачку-компаньона», чтобы потом напомнить: любая привязанность, даже самая нежная, может добром не кончиться.

Ранее мы писали: Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»