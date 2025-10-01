Меню
Киноафиша Статьи «Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним

1 октября 2025 14:11
Чувства были глубокими, но искренними вряд ли.

С первых серий «Человека-бензопилы» становится очевидной особая привязанность Аки Хаякавы к Макиме. Он говорит о ней с неизменным уважением, колеблется перед входом в её кабинет...

Да даже Химэно сразу замечает эту симпатию, спрашивая Дэндзи:

«Что вы оба в ней нашли?».

Примечательно, что сам Аки не может четко объяснить причин своей привязанности. И в этом кроется главная разгадка.

Вероятно, чувства Аки — прямое следствие манипулятивных способностей Макимы. Его доверие и симпатия могли быть искусственно сформированы её силой контроля, что объясняет, почему он не способен рационально обосновать свои чувства.

Макима же, в свою очередь, относилась к Аки как к инструменту. Она безразлично использовала его, перекладывая ответственность за Дэндзи и Пауэр, и манипулировала им, когда он пытался сопротивляться.

Так что вполне возможно, что преданность Аки была результатом тонкой манипуляции, а не искренних чувств. Он стал пешкой в игре Макимы, слепо веря в те эмоции, которые она в нем искусственно вызвала.

Фото: Кадр из аниме «Человек-бензопила»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
