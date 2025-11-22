«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер

Даже самые преданные фанаты вряд ли верили, что увидят ту самую сцену настолько рано.

Ждать второй сезон «Человека-бензопилы» после великолепной «Истории Резе» придется не так долго, как мы боялись. Английский актёр озвучки Дэндзи, Райан Кольт Леви, намекнул, что продолжение уже готовится — и по масштабам хаоса превзойдёт всё, что мы видели даже в полнометражном фильме.

В беседе со ScreenRant Леви заявил, что следующая арка идеально подходит для полного сезона, а не для фильма — слишком уж она масштабная и насыщенная событиями. Но главная интрига кроется в важнейшем слове, которое он обронил:

«Скажу лишь одно – астронавты».

Для фанатов манги это стало мгновенным намёком на культовую сцену из арки «Международные убийцы» — тот самый сюрреалистичный и шокирующий кадр, который в свое время взорвал соцсети. Леви уверен:

«Это взорвет интернет».

Арка, которая, скорее всего, ляжет в основу второго сезона, — это абсолютный хаос: спецагенты со всего мира, безумные схватки с дьяволами и ключевые персонажи, которые навсегда изменят жизнь Дэндзи.

После камерной и эмоциональной истории Резе зрителей ждёт погружение в сюрреалистичный кошмар, визуальный стиль которого, если MAPPA сохранит свой подход, будет эволюционировать вместе с главным героем.

Остается лишь гадать, как они визуализируют самые безумные панели манги — включая ту самую знаменитую сцены с астронавтами, которая шокирует даже в статике.

