Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

4 июля 2025 16:11
«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

Кто такая Резе — героиня нового фильма студии Mappa.

К выходу фильма «История Резе» осенью 2025 года зрителей ждёт одно из самых душераздирающих событий во вселенной «Человека-бензопилы» — история о девушке, которая пришла убивать, но влюбилась.

Когда в первом сезоне «Человека-бензопилы» зрители следили за мрачным, но драйвовым восхождением Денджи — полубомжа и полудемона с бензопилой в груди — никто не ожидал, что следующий виток истории окажется не про убийства, а про любовь. Изменит сюжет Резе.

Милая девушка

Впервые она появляется не в гуще боя, а в цветочной лавке. Миловидная, игривая, будто снизошла с небес. Её поведение — дурашливое, смешливое, немного флиртующее — резко контрастирует с той реальностью, в которой живёт Денджи.

«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

Для него, привыкшего к эксплуатации и холодному расчёту, Резе становится олицетворением доброты. А для зрителей — первым настоящим романтическим интересом в жизни главного героя.

Но с самого начала в ней что-то не так. Слишком быстро она с ним сблизилась, ловко увиливала от вопросов и произнесла фразу, о которой мечтает каждый подросток:

«Я научу тебя всему».

Бомба из Советского Союза

Разоблачение приходит внезапно и жестоко: Резе — гибрид демона и человека, союзница Огнестрельного Демона, работающая на СССР. В буквальном смысле — человек-бомба, привет от Курчатова и Сахарова, хотя визуально ее бомба напоминает Fat Man, сброшенную на Нагасаки в 1945 году.

Её трансформация устрашает не меньше, чем у самого Денджи: она способна устраивать локальные взрывы из собственного тела, сносить здания, убивать без эмоций. При этом она остаётся поразительно грациозной.

Её миссия — уничтожить Денджи. Но чем ближе она к нему, тем больше возникает противоречий. В ней просыпается настоящая симпатия, она начинает сомневаться и влюбляется в Бензопилу.

Самая горькая арка всей франшизы

«История Резе» — это трагедия в чистом виде. Это история двух подростков, которые могли бы быть счастливы, но оказались пешками в чужой войне. Это первый случай, когда в «Человеке-бензопиле» комедийный угар и трэш уступают место настоящей драме — не будем спойлерить финал, но он вас тронет.

«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

Даже фанаты, привыкшие к жёсткости вселенной Тацуки Фудзимото, признают: «История Резе» — самое эмоциональное место в сюжете манги (а вскоре и аниме). Мировая премьера арки состоится 29 октября.

А еще в России выйдет сериал, вдохновленный «Человеком-бензопилой»: но жести и расчлененки там не ждите.

Фото: Кадр из сериала «Человек-Бензопила»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше