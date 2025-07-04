«Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова

К выходу фильма «История Резе» осенью 2025 года зрителей ждёт одно из самых душераздирающих событий во вселенной «Человека-бензопилы» — история о девушке, которая пришла убивать, но влюбилась.

Когда в первом сезоне «Человека-бензопилы» зрители следили за мрачным, но драйвовым восхождением Денджи — полубомжа и полудемона с бензопилой в груди — никто не ожидал, что следующий виток истории окажется не про убийства, а про любовь. Изменит сюжет Резе.

Милая девушка

Впервые она появляется не в гуще боя, а в цветочной лавке. Миловидная, игривая, будто снизошла с небес. Её поведение — дурашливое, смешливое, немного флиртующее — резко контрастирует с той реальностью, в которой живёт Денджи.

Для него, привыкшего к эксплуатации и холодному расчёту, Резе становится олицетворением доброты. А для зрителей — первым настоящим романтическим интересом в жизни главного героя.

Но с самого начала в ней что-то не так. Слишком быстро она с ним сблизилась, ловко увиливала от вопросов и произнесла фразу, о которой мечтает каждый подросток:

«Я научу тебя всему».

Бомба из Советского Союза

Разоблачение приходит внезапно и жестоко: Резе — гибрид демона и человека, союзница Огнестрельного Демона, работающая на СССР. В буквальном смысле — человек-бомба, привет от Курчатова и Сахарова, хотя визуально ее бомба напоминает Fat Man, сброшенную на Нагасаки в 1945 году.

Её трансформация устрашает не меньше, чем у самого Денджи: она способна устраивать локальные взрывы из собственного тела, сносить здания, убивать без эмоций. При этом она остаётся поразительно грациозной.

Её миссия — уничтожить Денджи. Но чем ближе она к нему, тем больше возникает противоречий. В ней просыпается настоящая симпатия, она начинает сомневаться и влюбляется в Бензопилу.

Самая горькая арка всей франшизы

«История Резе» — это трагедия в чистом виде. Это история двух подростков, которые могли бы быть счастливы, но оказались пешками в чужой войне. Это первый случай, когда в «Человеке-бензопиле» комедийный угар и трэш уступают место настоящей драме — не будем спойлерить финал, но он вас тронет.

Даже фанаты, привыкшие к жёсткости вселенной Тацуки Фудзимото, признают: «История Резе» — самое эмоциональное место в сюжете манги (а вскоре и аниме). Мировая премьера арки состоится 29 октября.

А еще в России выйдет сериал, вдохновленный «Человеком-бензопилой»: но жести и расчлененки там не ждите.