Герой аниме-сериала «Человек-бензопила» – японский подросток Дэндзи, который зарабатывает на жизнь, охотясь на демонов. Он мечтает о спокойной и счастливой жизни со своей девушкой, но огромный долг заставляет его ежедневно рисковать собой, сражаясь с потусторонними тварями. Однажды на задании Дэндзи трагически погибает, но по случайности именно в этот момент в него вселяется демон Почита, который не только возвращает парня в мир живых, но и наделяет его способностью превращать части своего тела в смертельное оружие.