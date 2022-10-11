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Постер к сериалу Человек-бензопила
Постер к сериалу Человек-бензопила
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Киноафиша Сериалы Человек-бензопила

Человек-бензопила (2022 - …)

Chainsaw Man 16+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты
О чем сериал

Герой аниме-сериала «Человек-бензопила» – японский подросток Дэндзи, который зарабатывает на жизнь, охотясь на демонов. Он мечтает о спокойной и счастливой жизни со своей девушкой, но огромный долг заставляет его ежедневно рисковать собой, сражаясь с потусторонними тварями. Однажды на задании Дэндзи трагически погибает, но по случайности именно в этот момент в него вселяется демон Почита, который не только возвращает парня в мир живых, но и наделяет его способностью превращать части своего тела в смертельное оружие.

Человек-бензопила - трейлер
Человек-бензопила
трейлер
В ролях
В ролях
Мария Исэ
Таку Ясиро
Tomori Kusunoki
Кэндзиро Цуда
Аи Файруз
Кикуносукэ Тоя
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Человек-бензопила»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Человек-бензопила - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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