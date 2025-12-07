Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

4 декабря мы ждали почти так же сильно, как свой день рождения. Потому что наконец-то в российский прокат вышел «Человек-бензопила: История Резе». Разумеется, мы сразу же побежали в кино.

Если немного отойти от темы вопроса, фильм оказался потрясающим. Шикарный сюжет, великолепная анимация, очень хорошая картинка и достойная озвучка.

А баланс между смешным и душераздирающим просто идеален. Мы уверены, для тех, кто не читал мангу, это станет прямой мотивацией это сделать. Как, собственно, стало и для нас.

Взявшись за мангу, мы заметили, что в главе, на которой заканчивается фильм, есть ещё одна сцена, которую по невнимательности легко упустить в кино (что мы и сделали). Поэтому ответ на вопрос: «Есть ли сцена после титров в фильме "Человек-бензопила: История Резе"» однозначен – да, есть.

Нужно подождать примерно 3-4 минуты, пока идут финальные титры, и тогда вас ждёт небольшой, но важный финальный штрих. Если не хотите знать подробности, на этом моменте можете закрывать статью. Остальным рассказываем, что же происходит.

В сцене после титров мы снова видим Дэндзи. Он сидит один в кафе, с букетом цветов в руках (ну жених!) и ждёт Резе. Но Резе не придёт: её история была завершена стараниями Макимы, о чем сам герой пока не знает.

Владелец заведения, видя подавленного юношу, пытается его приободрить словами:

«Вы живете в разных мирах. Когда-нибудь ты встретишь подходящую для тебя девушку».

И в этот момент в кафе врывается Пауэр, сразу же проявляя интерес к цветам. Дэндзи отказывается отдавать ей букет, а затем начинает поедать цветы прямо у неё на глазах. Между героями завязывается их привычная шумная перепалка.

Под конец сцены камера медленно отъезжает через переулок – тот самый, где погибла Резе. А на фоне слышен тикающий звук, который может напоминать одновременно и биение сердца, и ход часов.

Так что да, сцена после титров есть, и она обязательна к просмотру. Она не даёт окончательно погрузиться в пучину отчаяния, напоминая о жизнелюбии Дэндзи, но при этом оставляет горькое послевкусие и намёк на будущие события. Обязательно дождитесь её!

