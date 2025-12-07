Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

7 декабря 2025 12:48
Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

Заодно кратко делимся впечатлениями от долгожданной новинки.

4 декабря мы ждали почти так же сильно, как свой день рождения. Потому что наконец-то в российский прокат вышел «Человек-бензопила: История Резе». Разумеется, мы сразу же побежали в кино.

Если немного отойти от темы вопроса, фильм оказался потрясающим. Шикарный сюжет, великолепная анимация, очень хорошая картинка и достойная озвучка.

А баланс между смешным и душераздирающим просто идеален. Мы уверены, для тех, кто не читал мангу, это станет прямой мотивацией это сделать. Как, собственно, стало и для нас.

Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

Взявшись за мангу, мы заметили, что в главе, на которой заканчивается фильм, есть ещё одна сцена, которую по невнимательности легко упустить в кино (что мы и сделали). Поэтому ответ на вопрос: «Есть ли сцена после титров в фильме "Человек-бензопила: История Резе"» однозначен – да, есть.

Нужно подождать примерно 3-4 минуты, пока идут финальные титры, и тогда вас ждёт небольшой, но важный финальный штрих. Если не хотите знать подробности, на этом моменте можете закрывать статью. Остальным рассказываем, что же происходит.

Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

В сцене после титров мы снова видим Дэндзи. Он сидит один в кафе, с букетом цветов в руках (ну жених!) и ждёт Резе. Но Резе не придёт: её история была завершена стараниями Макимы, о чем сам герой пока не знает.

Владелец заведения, видя подавленного юношу, пытается его приободрить словами:

«Вы живете в разных мирах. Когда-нибудь ты встретишь подходящую для тебя девушку».

И в этот момент в кафе врывается Пауэр, сразу же проявляя интерес к цветам. Дэндзи отказывается отдавать ей букет, а затем начинает поедать цветы прямо у неё на глазах. Между героями завязывается их привычная шумная перепалка.

Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

Под конец сцены камера медленно отъезжает через переулок – тот самый, где погибла Резе. А на фоне слышен тикающий звук, который может напоминать одновременно и биение сердца, и ход часов.

Так что да, сцена после титров есть, и она обязательна к просмотру. Она не даёт окончательно погрузиться в пучину отчаяния, напоминая о жизнелюбии Дэндзи, но при этом оставляет горькое послевкусие и намёк на будущие события. Обязательно дождитесь её!

Ранее мы писали: «Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер

Фото: Кадр из фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Читать дальше 9 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Читать дальше 9 декабря 2025
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше