Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Финал первого сезона «Человека-бензопилы» оставил зрителей с пугающим образом: Денджи стоит перед закрытой дверью, а голос Почиты шепчет: «Не открывай». Та самая дверь возвращается снова и снова в манге, становясь символом, к которому зрители привыкают, но не понимают, что за ним кроется.

Создатель Денджи Тацуки Фудзимото на французской выставке объяснил, почему именно этот мотив стал сквозным для всей истории:

«Я хотел добавить какой-то символизм, образ, мотив, что проходит через всё произведение. Вообще, я ввёл их несколько (например, тема "собаки"), но лишь тема двери дошла до самого конца. Мне нужен был образ, понятный интуитивно, но при этом не персонаж и не что-то буквальное. В фильмах дверь – то, что впускает нас внутрь».

Что спрятано за дверью

Для аниме-зрителей эта дверь остаётся загадкой. Но манга давно дала ответ: за ней спрятано самое тяжёлое воспоминание Денджи. Официально считалось, что его отец покончил с собой, и сыну достались долги якудза.

Но правда оказалась страшнее: в детстве Денджи убил отца в самообороне. Этот факт был скрыт, а подсознание героя заперло его за дверью, чтобы защитить. А Почита предупреждает: не открывай — иначе придётся столкнуться с виной и травмой. Вот так демон оказался куда милее родного отца, ведь именно он оберегал героя от травмирующего воспоминания.

Как Денджи выяснил правду

Но Макима всё равно заставила Денджи открыть эту дверь. Её план был прост: сначала подарить ему «семью» и видимость счастья, а потом разрушить всё, чтобы он почувствовал себя грешником. Так Денджи оказался вынужден убить Аки, ставшего Демоном Оружия, а позже его собственными руками Макима довела до гибели Пауэр.

Открытая дверь стала символом разрушения иллюзии — и началом самого жестокого этапа истории Человека-бензопилы.