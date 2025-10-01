Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

1 октября 2025 11:21
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Почита оказался куда человечнее многих знакомых главного героя.

Финал первого сезона «Человека-бензопилы» оставил зрителей с пугающим образом: Денджи стоит перед закрытой дверью, а голос Почиты шепчет: «Не открывай». Та самая дверь возвращается снова и снова в манге, становясь символом, к которому зрители привыкают, но не понимают, что за ним кроется.

Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Создатель Денджи Тацуки Фудзимото на французской выставке объяснил, почему именно этот мотив стал сквозным для всей истории:

«Я хотел добавить какой-то символизм, образ, мотив, что проходит через всё произведение. Вообще, я ввёл их несколько (например, тема "собаки"), но лишь тема двери дошла до самого конца. Мне нужен был образ, понятный интуитивно, но при этом не персонаж и не что-то буквальное. В фильмах дверь – то, что впускает нас внутрь».

Что спрятано за дверью

Для аниме-зрителей эта дверь остаётся загадкой. Но манга давно дала ответ: за ней спрятано самое тяжёлое воспоминание Денджи. Официально считалось, что его отец покончил с собой, и сыну достались долги якудза.

Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Но правда оказалась страшнее: в детстве Денджи убил отца в самообороне. Этот факт был скрыт, а подсознание героя заперло его за дверью, чтобы защитить. А Почита предупреждает: не открывай — иначе придётся столкнуться с виной и травмой. Вот так демон оказался куда милее родного отца, ведь именно он оберегал героя от травмирующего воспоминания.

Как Денджи выяснил правду

Но Макима всё равно заставила Денджи открыть эту дверь. Её план был прост: сначала подарить ему «семью» и видимость счастья, а потом разрушить всё, чтобы он почувствовал себя грешником. Так Денджи оказался вынужден убить Аки, ставшего Демоном Оружия, а позже его собственными руками Макима довела до гибели Пауэр.

Открытая дверь стала символом разрушения иллюзии — и началом самого жестокого этапа истории Человека-бензопилы. «Я научу тебя всему»: в «Человеке-бензопиле» найдут бомбическую отсылку на СССР — привет от Курчатова и Сахарова.

Фото: Кадр из сериала «Человек-бензопила»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Читать дальше 1 октября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
«Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним «Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним Читать дальше 1 октября 2025
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники «Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники Читать дальше 1 октября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» «”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» Читать дальше 1 октября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше