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Постер сериала Черное солнце
Киноафиша Сериалы Черное солнце Сезоны

Черное солнце, список сезонов

Chernoe solnce 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Черное солнце»
Черное солнце - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 1 марта 2024 - 5 апреля 2024
 
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