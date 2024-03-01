Оповещения от Киноафиши
Черное солнце 2024 - 2026, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Черное солнце
Сезоны
Сезон 2
Chernoe solnce
18+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
1 марта 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
16
голосов
6.8
IMDb
График выхода новых серий Черное солнце 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
1 марта 2026
Серия 14
Сезон 2
Серия 2
1 марта 2026
Серия 15
Сезон 2
Серия 3
1 марта 2026
Серия 16
Сезон 2
Серия 4
1 марта 2026
Серия 17
Сезон 2
Серия 5
6 марта 2026
Серия 18
Сезон 2
Серия 6
6 марта 2026
Серия 19
Сезон 2
Серия 7
13 марта 2026
Серия 20
Сезон 2
Серия 8
13 марта 2026
Серия 21
Сезон 2
Серия 9
20 марта 2026
Серия 22
Сезон 2
Серия 10
20 марта 2026
Серия 23
Сезон 2
Серия 11
27 марта 2026
Серия 24
Сезон 2
Серия 12
27 апреля 2026
График выхода всех сериалов
