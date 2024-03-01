Оповещения от Киноафиши
Черное солнце 2024 - 2026, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Черное солнце
Киноафиша Сериалы Черное солнце Сезоны Сезон 2
Chernoe solnce 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 16 голосов
6.8 IMDb

График выхода новых серий Черное солнце 2 сезона

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 марта 2026
Серия 14
Сезон 2 Серия 2
1 марта 2026
Серия 15
Сезон 2 Серия 3
1 марта 2026
Серия 16
Сезон 2 Серия 4
1 марта 2026
Серия 17
Сезон 2 Серия 5
6 марта 2026
Серия 18
Сезон 2 Серия 6
6 марта 2026
Серия 19
Сезон 2 Серия 7
13 марта 2026
Серия 20
Сезон 2 Серия 8
13 марта 2026
Серия 21
Сезон 2 Серия 9
20 марта 2026
Серия 22
Сезон 2 Серия 10
20 марта 2026
Серия 23
Сезон 2 Серия 11
27 марта 2026
Серия 24
Сезон 2 Серия 12
27 апреля 2026
