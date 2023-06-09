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Появился трейлер второго сезона подростковой мелодрамы «Этим летом я стала красивой»

9 июня 2023 15:07
Появился трейлер второго сезона подростковой мелодрамы «Этим летом я стала красивой»

Продолжение сериала о беззаботных каникулах и превратностях первой любви выйдет в середине июля.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер второго сезона подростковой мелодрамы «Этим летом я стала красивой». Официальный синопсис гласит:

«Белли (Лола Тун) привыкла отсчитывать дни до своего возвращения в Казинс-Бич, но продолжающаяся борьба Конрада (Кристофер Брини) и Джеремайи (Гэвин Касаленьо) за ее сердце вместе с возвращением рака Сюзанны (Рейчел Блэнчард) заставляют ее усомниться в том, что лето когда-нибудь станет прежним. Когда появление неожиданного гостя создает угрозу для будущего любимого дома Сюзанны, Белли приходится вновь собрать друзей вместе, чтобы раз и навсегда решить, кого она любит на самом деле».

В новом ролике Белли веселится и наслаждается беззаботными летними деньками, но по ходу действия атмосфера трейлера становится более мрачной. Саундтреком к видео послужила песня Тейлор Свифт August из ее альбома Folklore (2020), получавшего премию «Грэмми».

К своим ролям во втором сезоне также вернулись Джеки Чун, Альфредо Нарцисо, Шон Кауфман и другие. Шоураннерами сериала выступают Дженни Хань («Целую, Китти») и Сара Кусерка («Меломанка»).

Премьера второго сезона «Этим летом я стала красивой» состоится 14 июля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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