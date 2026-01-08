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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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То лето, когда я похорошела
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Три сезона, финал и фильм на подходе: легкая драма неожиданно взобралась на вершину топа Amazon — и зрители в восторге
Смотрится на одном дыхании.
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8 января 2026 07:00
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