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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Этим летом я стала красивой»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Этим летом я стала красивой»

3 июля 2023 15:57
Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Этим летом я стала красивой»

Продолжение подростковой мелодрамы о сложном любовном треугольнике выйдет на следующей неделе.

Стриминговый сервис Prime Video поделился новым трейлером второго сезона подростковой мелодрамы «Этим летом я стала красивой».

Согласно официальному синопсису, «Белли (Лола Тун) с нетерпением ждет дня своего возвращения в Казинс-Бич. Но борьба братьев Конрада (Кристофер Брини) и Джеремайи (Гэвин Касаленьо) за ее сердце и рак Сюзанны (Рейчел Блэнчард) заставляют героиню усомниться в том, что лето когда-нибудь станет прежним. Когда неожиданный посетитель ставит под угрозу будущее любимого дома Сюзанны, Белли приходится собрать вместе своих друзей и окончательно решить, кто на самом деле дорог ее сердцу».

Новый ролик посвящен запутанным отношениям Конрада, Джеремайи и Белли. Жизнь братьев постепенно разрушается из-за любовных интриг. Конрад не выдерживает напряжения и сбегает из дома. Джеремайя и Белли, чувствующая свою вину за произошедшее, отправляются на его поиски. На одном из кадров пара останавливается посреди поля, где Джеремайя рассказывает девушке обо всех эмоциях, накопившихся в его душе:

«Белли, ты была моей лучшей подругой, мы начали встречаться, а потом ты ушла к моему брату. И все просили меня вести себя так, как будто я в порядке, но я не был в порядке».

На протяжении всего трейлера на фоне играет песня Back to December из будущего альбома Тейлор Свифт Speak Now.

В продолжении шоу к актерскому составу присоединились Элси Фишер и Кира Седжвик. Шоураннерами проекта выступают Дженни Чжан («Маленькая Америка») и Сара Кусерка («Меломанка»).

Премьера первых трех серий второго сезона «Этим летом я стала красивой» состоится на Prime Video в следующую пятницу, 14 июля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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