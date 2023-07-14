Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

То лето, когда я похорошела 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала То лето, когда я похорошела
Киноафиша Сериалы То лето, когда я похорошела Сезоны Сезон 2

The Summer I Turned Pretty
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «То лето, когда я похорошела»

Во 2 сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» история пятнадцатилетней Беллы продолжается. Каждое лето она приезжает с родителями в пляжный домик. Этот дом принадлежит близкой подруге ее матери – Сюзанне. Все каникулы Белла, ее брат Стивен и сыновья Сюзанны, Джереми и Конрад, проводят вместе. Но ребята не воспринимают ее всерьез, относятся к ней как к маленькому ребенку и постоянно подшучивают. Однако наступает лето, когда все меняется. Это история о взрослении, муках выбора и семейных ценностях. Белле приходится немало пострадать, скрываясь за маской «у меня все хорошо».

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала То лето, когда я похорошела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Потерянная любовь Love Lost
Сезон 2 Серия 1
14 июля 2023
Любовная сцена Love Scene
Сезон 2 Серия 2
14 июля 2023
Любовь больна Love Sick
Сезон 2 Серия 3
14 июля 2023
Любовная игра Love Game
Сезон 2 Серия 4
21 июля 2023
Влюбленный дурак Love Fool
Сезон 2 Серия 5
28 июля 2023
Праздник любви Love Fest
Сезон 2 Серия 6
4 августа 2023
Любовный роман Love Affair
Сезон 2 Серия 7
11 августа 2023
Любовный треугольник Love Triangle
Сезон 2 Серия 8
18 августа 2023
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше