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То лето, когда я похорошела 2022 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала То лето, когда я похорошела
Киноафиша Сериалы То лето, когда я похорошела Сезоны Сезон 3

The Summer I Turned Pretty
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 3-й сезон сериала «То лето, когда я похорошела»

В 3-м сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» продолжается история о подростковой любви шестнадцатилетней Изабель «Белли» Конклин, которая оказалась в эпицентре любовного треугольника. Вместе с матерью Лорел и братом Стивеном Белли отдыхает в пляжном домике Сюзанны Фишер, у которой есть два сына-тинейджера – Конрад и Джереми. Белли с 12 лет влюблена в Конрада, но тот воспринимает девушку почти как сестру, в отличие от Джереми, признавшегося героине в любви. Несмотря на попытки Конрада общаться с другими девушками, через какое-то время и он осознает, что испытывает к Белли влечение.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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График выхода новых серий То лето, когда я похорошела 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прошлый сезон Last Season
Сезон 3 Серия 1
16 июля 2025
Последнее Рождество Last Christmas
Сезон 3 Серия 2
16 июля 2025
Тайная вечеря Last Supper
Сезон 3 Серия 3
23 июля 2025
TBA
Сезон 3 Серия 4
30 июля 2025
TBA
Сезон 3 Серия 5
6 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 6
13 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 7
20 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 8
27 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 9
3 сентября 2025
TBA
Сезон 3 Серия 10
10 сентября 2025
TBA
Сезон 3 Серия 11
17 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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