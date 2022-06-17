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То лето, когда я похорошела 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала То лето, когда я похорошела
Киноафиша Сериалы То лето, когда я похорошела Сезоны Сезон 1

The Summer I Turned Pretty
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «То лето, когда я похорошела»

В 1 сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» представлена история взросления пятнадцатилетней Изабель, также известной как Белла, для которой лето всегда было самым важным временем года. Наивная и доверчивая девушка понимает, что в ее жизни наступает переломный период, когда впервые влюбляется. Каждое лето Белла проводит на побережье, в пляжном домике. Вместе с ней купаются, загорают и предаются летним развлечениям братья-подростки. Постепенно дружба между ребятами перерастет в нечто большее, образуя любовный треугольник. Белла впервые сталкивается с разочарованием и узнает горький вкус предательства.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала То лето, когда я похорошела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Летний домик Summer House
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2022
Летнее платье Summer Dress
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2022
Летние ночи Summer Nights
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2022
Летняя жара Summer Heat
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2022
Летний улов Summer Catch
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2022
Летние приливы и отливы Summer Tides
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2022
Летняя любовь Summer Love
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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