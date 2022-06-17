В 1 сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» представлена история взросления пятнадцатилетней Изабель, также известной как Белла, для которой лето всегда было самым важным временем года. Наивная и доверчивая девушка понимает, что в ее жизни наступает переломный период, когда впервые влюбляется. Каждое лето Белла проводит на побережье, в пляжном домике. Вместе с ней купаются, загорают и предаются летним развлечениям братья-подростки. Постепенно дружба между ребятами перерастет в нечто большее, образуя любовный треугольник. Белла впервые сталкивается с разочарованием и узнает горький вкус предательства.