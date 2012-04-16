Вечерний Ургант (2012 - 2022)

«Вечерний Ургант» – проект «Первого канала», впервые вышедший в эфир весной 2012 года. Представляет собой развлекательное шоу, в котором освещаются текущие события, появляются звезды отечественного и мирового масштаба, проходят забавные конкурсы и соревнования. Этот микс сдобрен талантливо исполненной живой музыкой. Помимо Ивана Урганта в программе принимает постоянное участие шоумен Дмитрий Хрусталев и талантливый комедиант Александр Гудков. Программа и ведущий неоднократно получали премию «ТЭФИ» за вклад в развитие телевидения.