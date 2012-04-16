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Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант

Вечерний Ургант (2012 - 2022)

Вечерний Ургант 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 667 часов 55 минут
О чем телешоу

«Вечерний Ургант» – проект «Первого канала», впервые вышедший в эфир весной 2012 года. Представляет собой развлекательное шоу, в котором освещаются текущие события, появляются звезды отечественного и мирового масштаба, проходят забавные конкурсы и соревнования. Этот микс сдобрен талантливо исполненной живой музыкой. Помимо Ивана Урганта в программе принимает постоянное участие шоумен Дмитрий Хрусталев и талантливый комедиант Александр Гудков. Программа и ведущий неоднократно получали премию «ТЭФИ» за вклад в развитие телевидения.

В ролях
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Антон Долин
Александр Гудков
Александр Гудков
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Вечерний Ургант - Сезон 1 Сезон 1
2012, 36 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 2 Сезон 2
2012, 69 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 3 Сезон 3
2013, 87 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 4 Сезон 4
2013, 145 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 5 Сезон 5
2014, 165 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 6 Сезон 6
2015, 168 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 7 Сезон 7
2016, 171 эпизод
 
Вечерний Ургант - Сезон 8 Сезон 8
2012, 152 эпизода
 
Вечерний Ургант - Сезон 9 Сезон 9
2018, 155 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 10 Сезон 10
2019, 188 эпизодов
 
Вечерний Ургант - Сезон 11 Сезон 11
2020, 174 эпизода
 
Вечерний Ургант - Сезон 12 Сезон 12
2021, 93 эпизода
 
Кадры из телешоу
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