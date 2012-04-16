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Вечерний Ургант (2012), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Вечерний Ургант
Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант Сезоны Сезон 1

Вечерний Ургант 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 36
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вечерний Ургант»

В 1 сезоне шоу «Вечерний Ургант» только начинает свой путь, однако уже сейчас понятно, что оно станет важной вехой в истории российского телевидения и доставит зрителям много радости. Гостями эфиров становятся известные личности: блогер-путешественник Илья Варламов, шоумен Николай Фоменко, ученый Николай Дроздов, актриса Светлана Ходченкова и многие другие знаменитости, с которыми на интересные темы побеседует ведущий Ургант. Также появляется звезда российской кинокритики Антон Долин, чтобы рассказать публике о фильмах-новинках.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Вечерний Ургант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 1 — Сергей Безруков, Владимир Познер, Николай Сванидзе Вечерний Ургант
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2012
Выпуск 2 — Ги Лалиберте, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Том Хиддлстон
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2012
Выпуск 3 — Светлана Ходченкова и Давид Шнейдеров
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2012
Выпуск 4 — Джон Кьюсак, Гус Хиддинк, Андрей Фомин
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2012
Выпуск 5 — Михаил Ефремов, Сергей Апресов
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2012
Выпуск 6 — Елизавета Голованова, Йерун Кеттинг
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2012
Выпуск 7 — Олег Митволь, Антон Долин
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2012
Выпуск 8 — Филипп Киркоров, Илья Варламов
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2012
Выпуск 9 — Зинедин Зидан, Диана Арбенина
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2012
Выпуск 10 — Сергей Безруков, Алла Михеева
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2012
Выпуск 11 — Владислав Третьяк, Антон Долин
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2012
Выпуск 12 — Николай Фоменко
Сезон 1 Серия 12
5 мая 2012
Выпуск 13 — Евгений Писарев, Сергей Лазарев, Алёна Долецкая
Сезон 1 Серия 13
11 мая 2012
Выпуск 14 — Иосиф Кобзон, Жанна Фриске
Сезон 1 Серия 14
12 мая 2012
Выпуск 15 — Александр Кержаков, Юлия Пересильд
Сезон 1 Серия 15
15 мая 2012
Выпуск 16 — Денис Мацуев, Николай Дроздов
Сезон 1 Серия 16
16 мая 2012
Выпуск 17 — Валдис Пельш
Сезон 1 Серия 17
17 мая 2012
Выпуск 18 — Диктатор Аладин; Леонид Ярмольник, Михаил Куснирович; Антон Олексенко
Сезон 1 Серия 18
18 мая 2012
Выпуск 19 — Евгений Малкин, Илья Никулин, Владислав Третьяк; Николай Цискаридзе
Сезон 1 Серия 19
22 мая 2012
Выпуск 20 — Нина Ургант; Анна Михалкова; Захар Прилепин
Сезон 1 Серия 20
23 мая 2012
Выпуск 21 — Олег Табаков; Борис Барабанов
Сезон 1 Серия 21
24 мая 2012
Выпуск 22 — Сергей Юрский, Сергей Шнуров, Сергей Апресов
Сезон 1 Серия 22
25 мая 2012
Выпуск 23 — Павел Лунгин; Терри Гиллиам
Сезон 1 Серия 23
29 мая 2012
Выпуск 24 — Кевин Спейси, Алексей Нужный, Дана Брунетти; Алёна Бабенко
Сезон 1 Серия 24
30 мая 2012
Выпуск 25 — Леонид Парфёнов; Владимир Хотиненко
Сезон 1 Серия 25
31 мая 2012
Выпуск 26 — Владимир Познер; Андрей Фомин
Сезон 1 Серия 26
5 июня 2012
Выпуск 27 — Ёлка; Оскар Кучера
Сезон 1 Серия 27
6 июня 2012
Выпуск 28 — Вениамин Смехов; Noize MC, Re-Pac, Иван Блэкман; Джанкарло Физикелла
Сезон 1 Серия 28
7 июня 2012
Выпуск 29 — Роман Широков; Елена Малышева
Сезон 1 Серия 29
8 июня 2012
Выпуск 30 — Слава Полунин; Авдотья Смирнова
Сезон 1 Серия 30
20 июня 2012
Выпуск 31 — Тим Бёртон, Тимур Бекмамбетов
Сезон 1 Серия 31
21 июня 2012
Выпуск 32 — Константин Цзю
Сезон 1 Серия 32
22 июня 2012
Выпуск 33 — Александр Булатов; Екатерина Волкова
Сезон 1 Серия 33
26 июня 2012
Выпуск 34 — Удо Кир; Алексей Немов
Сезон 1 Серия 34
27 июня 2012
Выпуск 35 — Александр Васильев
Сезон 1 Серия 35
28 июня 2012
Выпуск 36 — Брайан Мэй, Роджер Тэйлор; сборная России по синхронному плаванию; Интигам и Этирам Рустамовы
Сезон 1 Серия 36
30 июня 2012
График выхода всех сериалов
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