В 1 сезоне шоу «Вечерний Ургант» только начинает свой путь, однако уже сейчас понятно, что оно станет важной вехой в истории российского телевидения и доставит зрителям много радости. Гостями эфиров становятся известные личности: блогер-путешественник Илья Варламов, шоумен Николай Фоменко, ученый Николай Дроздов, актриса Светлана Ходченкова и многие другие знаменитости, с которыми на интересные темы побеседует ведущий Ургант. Также появляется звезда российской кинокритики Антон Долин, чтобы рассказать публике о фильмах-новинках.