В 4 сезоне шоу «Вечерний Ургант» возвращается после недолгого перерыва, чтобы снова приносить зрителям ежевечернюю порцию радости. В этих выпусках становится еще больше звездных гостей, в числе которых поп-кумир Джастин Тимберлейк, рок-музыкант Элис Купер, оскароносная актриса Джессика Лэнг, владелец ресторанов, обладающих звездами «Мишлен», Гордон Рамзи. Помимо интервью в программе остались любимые рубрики: Александр Гудков учит овладевать боевыми искусствами, а Антон Комолов рассказывает о гаджетах.