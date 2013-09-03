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Вечерний Ургант (2012), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Вечерний Ургант
Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант Сезоны Сезон 4

Вечерний Ургант 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 145
Продолжительность сезона 60 часов 25 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Вечерний Ургант»

В 4 сезоне шоу «Вечерний Ургант» возвращается после недолгого перерыва, чтобы снова приносить зрителям ежевечернюю порцию радости. В этих выпусках становится еще больше звездных гостей, в числе которых поп-кумир Джастин Тимберлейк, рок-музыкант Элис Купер, оскароносная актриса Джессика Лэнг, владелец ресторанов, обладающих звездами «Мишлен», Гордон Рамзи. Помимо интервью в программе остались любимые рубрики: Александр Гудков учит овладевать боевыми искусствами, а Антон Комолов рассказывает о гаджетах.

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Список серий 4-го сезона телешоу «Вечерний Ургант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 191 — Дмитрий Нагиев
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 2013
Выпуск 192 — Елена Проклова
Сезон 4 Серия 2
4 сентября 2013
Выпуск 193 — Юрий Колокольников и Олеся Судзиловская
Сезон 4 Серия 3
5 сентября 2013
Выпуск 194 — Екатерина Гусева
Сезон 4 Серия 4
6 сентября 2013
Выпуск 195 — Александр Овечкин
Сезон 4 Серия 5
7 сентября 2013
Выпуск 196 — Пётр Толстой
Сезон 4 Серия 6
10 сентября 2013
Выпуск 197 — Ирина Винер
Сезон 4 Серия 7
11 сентября 2013
Выпуск 198 — Анжелика Варум
Сезон 4 Серия 8
12 сентября 2013
Выпуск 199 — Анита Цой
Сезон 4 Серия 9
13 сентября 2013
Выпуск 200 — Джастин Тимберлейк
Сезон 4 Серия 10
14 сентября 2013
Выпуск 202 — Константин Крюков и Ёлка
Сезон 4 Серия 12
18 сентября 2013
Выпуск 203 — Михаил Ефремов
Сезон 4 Серия 13
19 сентября 2013
Выпуск 204 — Ирина Алегрова
Сезон 4 Серия 14
20 сентября 2013
Выпуск 205 — Кристина Асмус, Гарик Харламов. Андрей Державин и «Машина Времени»
Сезон 4 Серия 15
21 сентября 2013
Выпуск 206 — Ирина Рахманова
Сезон 4 Серия 16
24 сентября 2013
Выпуск 207 — Дмитрий Харатьян и Екатерина Скулкина
Сезон 4 Серия 17
25 сентября 2013
Выпуск 208 — Татьяна Навка и Артём Михалков
Сезон 4 Серия 18
26 сентября 2013
Выпуск 209 — Иван Дорн
Сезон 4 Серия 19
27 сентября 2013
Выпуск 210 — Филипп Киркоров
Сезон 4 Серия 20
28 сентября 2013
Выпуск 211 — Марина Александрова и Эдуард Радзюкевич
Сезон 4 Серия 21
1 октября 2013
Выпуск 212 — Максим Суханов и «А-Студио»
Сезон 4 Серия 22
2 октября 2013
Выпуск 213 — Владимир Пресняков
Сезон 4 Серия 23
3 октября 2013
Выпуск 214 — Фёдор Бондарчук и Антонио Бандерас.
Сезон 4 Серия 24
5 октября 2013
Выпуск 215 — Вячеслав Фетисов
Сезон 4 Серия 25
8 октября 2013
Выпуск 216 — Кристина Орбакайте
Сезон 4 Серия 26
9 октября 2013
Выпуск 217 — Вячеслав Бутусов и группа «Ю-питер»
Сезон 4 Серия 27
10 октября 2013
Выпуск 218 — Элис Купер
Сезон 4 Серия 28
11 октября 2013
Выпуск 219 — Мария Шукшина
Сезон 4 Серия 29
15 октября 2013
Выпуск 220 — Денни Трэхо
Сезон 4 Серия 30
16 октября 2013
Выпуск 221 — Лариса Долина
Сезон 4 Серия 31
17 октября 2013
Выпуск 222 — Тимати
Сезон 4 Серия 32
18 октября 2013
Выпуск 223 — Любовь Успенская
Сезон 4 Серия 33
19 октября 2013
Выпуск 224 — Стивен Сигал
Сезон 4 Серия 34
26 октября 2013
Выпуск 225 — Диана Арбенина, Дмитрий Астрахан
Сезон 4 Серия 35
29 октября 2013
Выпуск 226 — Сергей Жуков
Сезон 4 Серия 36
30 октября 2013
Выпуск 227 — Мария Миронова
Сезон 4 Серия 37
31 октября 2013
Выпуск 228 — Оливия Калпо и Эмин
Сезон 4 Серия 38
1 ноября 2013
Выпуск 229 — Нюша и Гарик Сукачёв
Сезон 4 Серия 39
2 ноября 2013
Выпуск 230 — Константин Хабенский
Сезон 4 Серия 40
9 ноября 2013
Выпуск 231 — Владимир Познер и Александр Вулых
Сезон 4 Серия 41
13 ноября 2013
Выпуск 232 — Маруся Зыкова и Роман Костомаров
Сезон 4 Серия 42
14 ноября 2013
Выпуск 233 — Юлия Меньшова и Brainstorm
Сезон 4 Серия 43
15 ноября 2013
Выпуск 234 — Лолита
Сезон 4 Серия 44
16 ноября 2013
Выпуск 235 — Светлана Крючкова
Сезон 4 Серия 45
19 ноября 2013
Выпуск 236 — Алексей Макаров, Екатерина Вилкова и Риналь Мухаметов
Сезон 4 Серия 46
20 ноября 2013
Выпуск 237 — Наталья Водянова
Сезон 4 Серия 47
21 ноября 2013
Выпуск 238 — Лариса Голубкина
Сезон 4 Серия 48
22 ноября 2013
Выпуск 239 — Пелагея, Александр Ширвиндт и Михаил Державин
Сезон 4 Серия 49
23 ноября 2013
Выпуск 240 — Анна Шатилова и Диана Арбенина
Сезон 4 Серия 50
26 ноября 2013
Выпуск 241 — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Сезон 4 Серия 51
27 ноября 2013
Выпуск 242 — Гоша Куценко и Григорий Сиятвинда
Сезон 4 Серия 52
28 ноября 2013
Выпуск 243 — Павел Буре
Сезон 4 Серия 53
29 ноября 2013
Выпуск 244 — Елена Исинбаева и Севара
Сезон 4 Серия 54
30 ноября 2013
Выпуск 245 — Юрий Антонов и группа "Мумий Тролль"
Сезон 4 Серия 55
4 декабря 2013
Выпуск 246 — Борис Гребенщиков
Сезон 4 Серия 56
5 декабря 2013
Выпуск 247 — Валерий Тодоровский и Анна Чиповская
Сезон 4 Серия 57
6 декабря 2013
Выпуск 248 — Леонид Агутин
Сезон 4 Серия 58
7 декабря 2013
Выпуск 249 — Екатерина Стриженова и Александр Гордон, группа "Сплин"
Сезон 4 Серия 59
10 декабря 2013
Выпуск 250 — Андрей Макаревич
Сезон 4 Серия 60
11 декабря 2013
Выпуск 251 — Роман Билык и группа "Звери"
Сезон 4 Серия 61
12 декабря 2013
Выпуск 252 — Петр Федоров
Сезон 4 Серия 62
13 декабря 2013
Выпуск 253 — Виктория Исакова и Евгений Цыганов, Дима Билан
Сезон 4 Серия 63
14 декабря 2013
Выпуск 254 — Игорь Николаев
Сезон 4 Серия 64
17 декабря 2013
Выпуск 255 — Александр Олешко
Сезон 4 Серия 65
18 декабря 2013
Выпуск 256 — Вячеслав Фетисов
Сезон 4 Серия 66
19 декабря 2013
Выпуск 258 — Никита Ефремов
Сезон 4 Серия 68
24 декабря 2013
Выпуск 259 — Александр Кержаков
Сезон 4 Серия 69
25 декабря 2013
Выпуск 260 — Евгений Миронов
Сезон 4 Серия 70
26 декабря 2013
Выпуск 261 — "Квартет И" и Антон Беляев
Сезон 4 Серия 71
27 декабря 2013
Выпуск 262 — Новогодний выпуск. Елена Ваенга
Сезон 4 Серия 72
28 декабря 2013
Выпуск 263 — Олег Табаков и Владимир Машков
Сезон 4 Серия 73
1 февраля 2014
Выпуск 264 — Алексей Чадов и Агния Дитковските
Сезон 4 Серия 74
4 февраля 2014
Выпуск 265 — Александр Цекало, Лянка Грыу и Ольга Шелест
Сезон 4 Серия 75
5 февраля 2014
\Выпуск 266 — Андрей Смоляков
Сезон 4 Серия 76
6 февраля 2014
Выпуск 267 — Александр Жуков
Сезон 4 Серия 77
7 февраля 2014
Выпуск 268 — Михаил Галустян, Николай Валуев, Ирина Шейк
Сезон 4 Серия 78
8 февраля 2014
Выпуск 269 — Владислав Третьяк, Евгений Плющенко, Юлия Паршута
Сезон 4 Серия 79
11 февраля 2014
Выпуск 270 — Юрий Башмет
Сезон 4 Серия 80
12 февраля 2014
Выпуск 271 — Татьяна Тарасова и Денис Мацуев
Сезон 4 Серия 81
13 февраля 2014
Выпуск 272 — Александр Карелин, Александр Попов и Игорь Бутман
Сезон 4 Серия 82
14 февраля 2014
Выпуск 273 — Т.Волосожар и М.Траньков, К.Столбова и Ф.Климов
Сезон 4 Серия 83
15 февраля 2014
Выпуск 274 — Александр Третьяков и Валерий Сюткин
Сезон 4 Серия 84
18 февраля 2014
Выпуск 275 — Альберт Демченко и Лев Лещенко
Сезон 4 Серия 85
19 февраля 2014
Выпуск 276 — Николай Олюнин и Гарик Сукачев
Сезон 4 Серия 86
20 февраля 2014
Выпуск 277 — Михаил Куснирович, Олег Меньшиков и Елена Исинбаева
Сезон 4 Серия 87
21 февраля 2014
Выпуск 278 — Юлия Липницкая
Сезон 4 Серия 88
22 февраля 2014
Выпуск 279 — Гарик Харламов, Кристина Асмус и группа Uma2rman
Сезон 4 Серия 89
25 февраля 2014
Выпуск 280 — Виктор Ан, Ольга Фаткулина и Аделина Сотникова
Сезон 4 Серия 90
26 февраля 2014
Выпуск 281 — Вик Уайлд и Алена Заварзина
Сезон 4 Серия 91
27 февраля 2014
Выпуск 282 — Чайф
Сезон 4 Серия 92
28 февраля 2014
Выпуск 283 — Леонид Ярмольник, Александр Зубков и Алексей Воевода
Сезон 4 Серия 93
1 марта 2014
Выпуск 284 — Максим Аверин
Сезон 4 Серия 94
6 марта 2014
Выпуск 285 — Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев
Сезон 4 Серия 95
7 марта 2014
Выпуск 286 — Джессика Лэнг
Сезон 4 Серия 96
12 марта 2014
Выпуск 287 — Участники проекта Голос.Дети
Сезон 4 Серия 97
14 марта 2014
Выпуск 288 — Ингеборга Дапкунайте, Моника Беллуччи
Сезон 4 Серия 98
15 марта 2014
Выпуск 289 — Джаред Лето
Сезон 4 Серия 99
18 марта 2014
Выпуск 290 — Александр Легков
Сезон 4 Серия 100
21 марта 2014
Выпуск 291 — Павел Деревянко, Лиор Сушард, Крейг Дэвид
Сезон 4 Серия 101
22 марта 2014
Выпуск 292 — Диана Вишнева
Сезон 4 Серия 102
25 марта 2014
Выпуск 293 — Валерий Леонтьев
Сезон 4 Серия 103
26 марта 2014
Выпуск 294 — Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Алексей Волков
Сезон 4 Серия 104
28 марта 2014
Выпуск 295 — Любовь Казарновская и группа "Браво"
Сезон 4 Серия 105
29 марта 2014
Выпуск 296 — Дмитрий Маликов
Сезон 4 Серия 106
1 апреля 2014
Выпуск 297 — Натали
Сезон 4 Серия 107
2 апреля 2014
Выпуск 298 — Тимати
Сезон 4 Серия 108
4 апреля 2014
Выпуск 299 — Татьяна Васильева, Сергей Лазарев
Сезон 4 Серия 109
5 апреля 2014
Выпуск 300 — Олег Митяев
Сезон 4 Серия 110
8 апреля 2014
Выпуск 301 — Наталья Подольская, Сергей Ковалев
Сезон 4 Серия 111
9 апреля 2014
Выпуск 302 — Хибла Герзмава, Джеймс Блант
Сезон 4 Серия 112
11 апреля 2014
Выпуск 303 — Светлана Ходченкова и Константин Хабенский, Майкл Питт, Дима Билан
Сезон 4 Серия 113
12 апреля 2014
Выпуск 304 — Витас
Сезон 4 Серия 114
15 апреля 2014
Выпуск 305 — 2 года программе
Сезон 4 Серия 115
19 апреля 2014
Выпуск 306 — Наталья Орейро
Сезон 4 Серия 116
22 апреля 2014
Выпуск 307 — Илья Авербух, Алексей Ягудин, Тамара Гвердцители
Сезон 4 Серия 117
23 апреля 2014
Выпуск 308 — Евгений Писарев и Виктория Исакова
Сезон 4 Серия 118
25 апреля 2014
Выпуск 309 — Дмитрий Назаров
Сезон 4 Серия 119
29 апреля 2014
Выпуск 310 — Ирина Пегова и Алексей Учитель
Сезон 4 Серия 120
30 апреля 2014
Выпуск 311 — Филипп Киркоров, Микки Рурк
Сезон 4 Серия 121
1 мая 2014
Выпуск 312 — Тимофей Мозгов, Антон Беляев и группа Therr Maitz
Сезон 4 Серия 122
13 мая 2014
Выпуск 313 — Фанни Ардан
Сезон 4 Серия 123
14 мая 2014
Выпуск 314 — Любовь Успенская
Сезон 4 Серия 124
16 мая 2014
Выпуск 315 — Вера Брежнева и Александр Ревва
Сезон 4 Серия 125
17 мая 2014
Выпуск 316 — Игорь Акинфеев и Евгений Гинер
Сезон 4 Серия 126
20 мая 2014
Выпуск 317 — Виктор Сиднев и Максим Поташев
Сезон 4 Серия 127
21 мая 2014
Выпуск 318 — Майкл Фассбендер
Сезон 4 Серия 128
22 мая 2014
Выпуск 319 — Джон Гальяно и Сергей Скрипка
Сезон 4 Серия 129
23 мая 2014
Выпуск 320 — Михаил Галустян и Aerosmith
Сезон 4 Серия 130
24 мая 2014
Выпуск 321 — Ирина Дубцова
Сезон 4 Серия 131
27 мая 2014
Выпуск 322 — Александр Градский
Сезон 4 Серия 132
28 мая 2014
Выпуск 323 — Гордон Рэмзи
Сезон 4 Серия 133
30 мая 2014
Выпуск 324 — Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Андрей Макаревич и группа "Машина времени"
Сезон 4 Серия 134
31 мая 2014
Выпуск 325 — Нюша, «Сёстры Зайцевы»
Сезон 4 Серия 135
3 июня 2014
Выпуск 326 — Полина Гагарина и Стас Дужников
Сезон 4 Серия 136
4 июня 2014
Выпуск 327 — Александр Балуев и Мария Порошина
Сезон 4 Серия 137
6 июня 2014
Выпуск 328 — Владимир Маркин и Вера Полозкова
Сезон 4 Серия 138
7 июня 2014
Выпуск 329 — Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина
Сезон 4 Серия 139
10 июня 2014
Выпуск 330 — Максим Матвеев и Анна Старшенбаум
Сезон 4 Серия 140
11 июня 2014
Выпуск 331 — Дэвид Духовны
Сезон 4 Серия 141
12 июня 2014
Выпуск 332 — Юрий Гальцев, Михаил Боярский, Лиза Боярская
Сезон 4 Серия 142
17 июня 2014
Выпуск 333 — Александр Розенбаум
Сезон 4 Серия 143
18 июня 2014
Выпуск 334 — Алиса Фрейндлих и Владимир Киселев
Сезон 4 Серия 144
19 июня 2014
Выпуск 335 — Ульяна Лопаткина
Сезон 4 Серия 145
20 июня 2014
Выпуск 336 — Ксения Раппопорт, Сергей Шнуров
Сезон 4 Серия 146
22 июня 2014
Выпуск 411 — Илья Любимов
Сезон 5 Серия 75
25 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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