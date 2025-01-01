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Вечерний Ургант
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Вечерний Ургант, список сезонов
Вечерний Ургант
16+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
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Список сезонов телешоу «Вечерний Ургант»
Сезон 1
36 эпизодов
16 апреля 2012 - 30 июня 2012
Сезон 2
69 эпизодов
17 сентября 2012 - 30 декабря 2012
Сезон 3
87 эпизодов
29 января 2013 - 21 декабря 2013
Сезон 4
145 эпизодов
3 сентября 2013 - 25 декабря 2014
Сезон 5
165 эпизодов
6 сентября 2014 - 19 мая 2016
Сезон 6
168 эпизодов
4 сентября 2015 - 24 июня 2016
Сезон 7
171 эпизод
2 февраля 2016 - 29 сентября 2019
Сезон 8
152 эпизода
23 апреля 2012 - 22 июня 2018
Сезон 9
155 эпизодов
7 сентября 2018 - 21 июня 2019
Сезон 10
188 эпизодов
9 сентября 2019 - 3 июля 2020
Сезон 11
174 эпизода
4 сентября 2020 - 25 июня 2021
Сезон 12
93 эпизода
3 сентября 2021 - 21 февраля 2022
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