В 7 сезоне шоу «Вечерний Ургант» находчивый ведущий продолжает брать интервью у представителей мира кино, музыки, телевидения, науки и других областей. Программу посещают такие личности, как завоевавший «Оскар» актер Николас Кейдж, электронщики из Великобритании Pet Shop Boys, режиссер Эмир Кустурица, вокалист коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук и многие другие. Кроме занимательных бесед передача порадует остроумным обсуждением культурных событий, а Владимир Маркони продолжит поиск людей с именем Сашка.