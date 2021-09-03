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Вечерний Ургант (2012), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Вечерний Ургант
Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант Сезоны Сезон 12

Вечерний Ургант 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 3 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 93
Продолжительность сезона 38 часов 45 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Вечерний Ургант»

В 12 сезоне шоу «Вечерний Ургант» остроумный шоумен снова подводит итоги каждого прошедшего дня и приглашает гостей к себе в студию. Среди интервьюируемых оказались актер из Британии Бенедикт Камбербэтч, Евгений Хавтан из коллектива «Браво», гимнастка Ангелина Мельникова, киноактриса Наталья Андрейченко, а также многие другие известные люди из России и остальных стран. В шоу вернулись некоторые старые рубрики, а один из выпусков был посвящен памяти покойной бабушки ведущего, артистке Нине Ургант.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий 12-го сезона телешоу «Вечерний Ургант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 1511 — Виталина Бацарашкина, София Позднякова, Никита Нагорный, Måneskin, МакSим
Сезон 12 Серия 1
3 сентября 2021
Выпуск 1512 — Алексей Гуськов, Михаил Лихачев, Антон Шкарин, Федор Земсков и Юрий Крашенинников
Сезон 12 Серия 2
6 сентября 2021
Выпуск 1513 — Алина Алексеева, Егор Корешков, Андрей Василевский и Михаил Сергачев
Сезон 12 Серия 3
7 сентября 2021
Выпуск 1514 — Дарья Мельникова, Павел Прилучный, Михаил Иванов, Никита Карагодин и Данила Черкашин
Сезон 12 Серия 4
8 сентября 2021
Выпуск 1515 — Полина Гагарина и Евгений Миронов.
Сезон 12 Серия 5
10 сентября 2021
Выпуск 1516 — Евгений Стычкин и Павел Майков, Алексей Филимонов
Сезон 12 Серия 6
13 сентября 2021
Выпуск 1517 — Иван Дорн и Семен Серзин
Сезон 12 Серия 7
14 сентября 2021
Выпуск 1518 — Анна Нетребко
Сезон 12 Серия 8
15 сентября 2021
Выпуск 1519 — Ирина Горбачева, Антон Савлепов и Мария Ласицкене
Сезон 12 Серия 9
17 сентября 2021
Выпуск 1520 — Анна Снаткина и Никита Пресняков, Карина Андоленко
Сезон 12 Серия 10
20 сентября 2021
Выпуск 1521 — Филипп Янковский и Mary Gu
Сезон 12 Серия 11
21 сентября 2021
Выпуск 1522 — Олег Газманов
Сезон 12 Серия 12
22 сентября 2021
Выпуск 1523 — Елизавета Янковская и Владимир Мишуков
Сезон 12 Серия 13
23 сентября 2021
Выпуск 1524 — Ярослав Андреев, Даня Милохин, Аня Pokrov, Артур Бабич и Валерий Леонтьев
Сезон 12 Серия 14
24 сентября 2021
Выпуск 1525 — Лянка Грыу и Алексей Морозов.
Сезон 12 Серия 15
27 сентября 2021
Выпуск 1526 — Федор Бондарчук
Сезон 12 Серия 16
28 сентября 2021
Выпуск 1527 — Лайма Вайкуле и Михаил Асташов
Сезон 12 Серия 17
29 сентября 2021
Выпуск 1528 — Niletto
Сезон 12 Серия 18
30 сентября 2021
Выпуск 1529 — Дмитрий Дюжев и Максим Харламов
Сезон 12 Серия 19
1 октября 2021
Выпуск 1530 — Владимир Машков, Александр Петров и Александр Кучеренко.
Сезон 12 Серия 20
4 октября 2021
Выпуск 1531 — Леонид Агутин, Sirotkin
Сезон 12 Серия 21
5 октября 2021
Выпуск 1532 — Лев Лещенко
Сезон 12 Серия 22
6 октября 2021
Выпуск 1533 — Ирина Старшенбаум и Покрас Лампас
Сезон 12 Серия 23
7 октября 2021
Выпуск 1534 — Ольга Бузова, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина и Влада Чигирева
Сезон 12 Серия 24
8 октября 2021
Выпуск 1535 — Елена Подкаминская и Евгений Хавтан.
Сезон 12 Серия 25
11 октября 2021
Выпуск 1536 — Александра Урсуляк и Макар Хлебников
Сезон 12 Серия 26
12 октября 2021
Выпуск 1537 — Вячеслав Бутусов, Олег Кононенко и Олег Артемьев
Сезон 12 Серия 27
13 октября 2021
Выпуск 1538 — Кирилл Зайцев и Иван Колесников
Сезон 12 Серия 28
14 октября 2021
Выпуск 1539 — Бенедикт Камбербэтч и Николай Басков.
Сезон 12 Серия 29
15 октября 2021
Выпуск 1540 — Ольга Сутулова и Сергей Карасев
Сезон 12 Серия 30
18 октября 2021
Выпуск 1541 — Ксения Раппопорт и Григорий Добрыгин, группа Cream Soda
Сезон 12 Серия 31
19 октября 2021
Выпуск 1542 — Настасья Кербенген и Игорь Угольников, группа Tequilajazzz
Сезон 12 Серия 32
20 октября 2021
Выпуск 1543 — Ксения Бородина и Team Spirit
Сезон 12 Серия 33
21 октября 2021
Выпуск 1544 — Юлия Пересильд и Клим Шипенко, Constantine & Иван Дорн
Сезон 12 Серия 34
22 октября 2021
Выпуск 1545 — Анастасия Красовская и Александр Розенбаум
Сезон 12 Серия 35
25 октября 2021
Выпуск 1546 — Игорь Бутман и Уинтон Марсалис, Евгений Рылов
Сезон 12 Серия 36
26 октября 2021
Выпуск 1547 — Юрий Борисов
Сезон 12 Серия 37
27 октября 2021
Выпуск 1548 — Ангелина Мельникова, Татьяна Лютаева и Владимир Ильин
Сезон 12 Серия 38
28 октября 2021
Выпуск 1549 — Екатерина Варнава и Дима Билан
Сезон 12 Серия 39
29 октября 2021
Выпуск 1550 — Агата Муцениеце и Сергей Орлов
Сезон 12 Серия 40
1 ноября 2021
Выпуск 1551 — Ирина Розанова, Manizha feat. Kirill Richter
Сезон 12 Серия 41
2 ноября 2021
Выпуск 1552 — Светлана Иванова, Катерина Гордеева и Николай Солодников
Сезон 12 Серия 42
3 ноября 2021
Выпуск 1553 — Софья Великая и Валерий Кипелов
Сезон 12 Серия 43
5 ноября 2021
Выпуск 1554 — Юлий Гусман
Сезон 12 Серия 44
8 ноября 2021
Выпуск 1555 — Юрий Колокольников
Сезон 12 Серия 45
9 ноября 2021
Выпуск 1556 — Наталья Андрейченко
Сезон 12 Серия 46
10 ноября 2021
Выпуск 1557 — Стас Намин, Ёлка
Сезон 12 Серия 47
11 ноября 2021
Выпуск 1558 — Игорь Николаев и MARUV
Сезон 12 Серия 48
12 ноября 2021
Выпуск 1559 — Валерий Меладзе
Сезон 12 Серия 49
15 ноября 2021
Выпуск 1560 — Андрей Смоляков, Сергей Галанин и группа «СерьГа»
Сезон 12 Серия 50
16 ноября 2021
Выпуск 1561 — Виктория Толстоганова
Сезон 12 Серия 51
17 ноября 2021
Выпуск 1562 — Мирослава Карпович и Вадим Галыгин, группа «СБПЧ»
Сезон 12 Серия 52
18 ноября 2021
Выпуск 1563 — Лолита и Павел Воля
Сезон 12 Серия 53
19 ноября 2021
Выпуск 1564 — Маргарита Мамун, Максим Траньков, Ольга Кравцова и Руслан Габидуллин
Сезон 12 Серия 54
22 ноября 2021
Выпуск 1565 — Леонид Барац и Ростислав Хаит
Сезон 12 Серия 55
23 ноября 2021
Выпуск 1566 — Виктор Логинов, Антоха МС
Сезон 12 Серия 56
24 ноября 2021
Выпуск 1567 — Чулпан Хаматова и Риналь Мухаметов, женская сборная России по шахматам
Сезон 12 Серия 57
25 ноября 2021
Выпуск 1568 — Вера Брежнева и Максим Галкин
Сезон 12 Серия 58
26 ноября 2021
Выпуск 1569 — Андрей Ургант
Сезон 12 Серия 59
29 ноября 2021
Выпуск 1570 — Алексей Филимонов, Сергей Рост, Антон Богданов и Сергей Кутергин
Сезон 12 Серия 60
30 ноября 2021
Выпуск 1571 — Петр Федоров
Сезон 12 Серия 61
2 декабря 2021
Выпуск 1572 — Алена Косторная, Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Александр Ревва.
Сезон 12 Серия 62
3 декабря 2021
Выпуск 1573 — Андрей Смирнов памяти Нины Ургант
Сезон 12 Серия 63
6 декабря 2021
Выпуск 1574 — Тимофей Трибунцев и Петр Буслов, Дина и Арина Аверины, Рома Зверь
Сезон 12 Серия 64
9 декабря 2021
Выпуск 1575 — Дмитрий Нагиев и Loboda
Сезон 12 Серия 65
10 декабря 2021
Выпуск 1576 — Елена Николаева и Даниил Страхов
Сезон 12 Серия 66
13 декабря 2021
Выпуск 1577 — Алина Кабаева, Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Маргарита Мамун и Евгения Канаева
Сезон 12 Серия 67
14 декабря 2021
Выпуск 1578 — Ольга Волкова и Сергей Жуков
Сезон 12 Серия 68
15 декабря 2021
Выпуск 1579 — Филипп Киркоров, Гарик Сукачев
Сезон 12 Серия 69
17 декабря 2021
Выпуск 1580 — Татьяна Навка, Евгений Кулик и Алексей Кривеня
Сезон 12 Серия 70
21 декабря 2021
Выпуск 1581 — Юлия Хлынина и Юлий Ким
Сезон 12 Серия 71
22 декабря 2021
Выпуск 1582 — Клара Новикова и Владимир Верхошинский
Сезон 12 Серия 72
23 декабря 2021
Выпуск 1583 — Евгения Медведева, Даня Милохин и Любовь Аксенова
Сезон 12 Серия 73
24 декабря 2021
Выпуск 1584 — Ирина Пегова и Наталья Рудова
Сезон 12 Серия 74
28 декабря 2021
Выпуск 1585 — Ксения и Полина Кутеповы, Кирилл Пирогов
Сезон 12 Серия 75
29 декабря 2021
Выпуск 1586 — Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Ширвиндт и Сергей Газаров
Сезон 12 Серия 76
30 декабря 2021
Выпуск 1587 — CIAO, 2021!
Сезон 12 Серия 77
1 января 2022
Выпуск 1588 — Ксения Собчак и Сергей Бурунов
Сезон 12 Серия 78
28 января 2022
Выпуск 1589 — Виктор Сухоруков
Сезон 12 Серия 79
31 января 2022
Выпуск 1590 — Юрий Чурсин и Анар Халилов
Сезон 12 Серия 80
1 февраля 2022
Выпуск 1591 — Мария Луговая и Артур Смольянинов
Сезон 12 Серия 81
2 февраля 2022
Выпуск 1592 — Надежда Михалкова и Антон Васильев
Сезон 12 Серия 82
3 февраля 2022
Выпуск 1593 — Светлана Ходченкова и Лев Лещенко
Сезон 12 Серия 83
4 февраля 2022
Выпуск 1594 — Никита Волков
Сезон 12 Серия 84
7 февраля 2022
Выпуск 1595 — Сергей Пенкин
Сезон 12 Серия 85
8 февраля 2022
Выпуск 1596 — Максим Леонидов, Олеся Судзиловская и Марк Богатырев
Сезон 12 Серия 86
9 февраля 2022
Выпуск 1597 — Константин Хабенский и FEDUK
Сезон 12 Серия 87
11 февраля 2022
Выпуск 1598 — Милош Бикович
Сезон 12 Серия 88
14 февраля 2022
Выпуск 1599— Андрей Мерзликин и Денис Власенко
Сезон 12 Серия 89
15 февраля 2022
Выпуск 1600 — Мария Опарина и Виктор Добронравов
Сезон 12 Серия 90
16 февраля 2022
Выпуск 1601 — Вероника Степанова, Дмитрий Белоцерковский, Павел Крайнов и Макар Запорожский
Сезон 12 Серия 91
17 февраля 2022
Выпуск 1602 — Клава Кока и Александр Робак
Сезон 12 Серия 92
18 февраля 2022
Выпуск 1603 — Николай Расторгуев
Сезон 12 Серия 93
21 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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