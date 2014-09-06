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Вечерний Ургант (2012), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Вечерний Ургант
Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант Сезоны Сезон 5

Вечерний Ургант 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 165
Продолжительность сезона 68 часов 45 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Вечерний Ургант»

В 5 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает принимать гостей. Ими становятся Вера Брежнева, Чулпан Хаматова, Жанна Агузарова, группа «Агата Кристи» и даже Алексей Тряпицын из фильма Кончаловского, который делится впечатлениями от актерского опыта. В проекте остались любимые рубрики и появились новые. В этом сезоне передача уделяет большое внимание выходкам Владимира Маркони: он то делает селфи с посторонними, то врывается в чужие квартиры, чтобы переключить канал на нужную программу, которой, конечно, является «Вечерний Ургант».

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Список серий 5-го сезона телешоу «Вечерний Ургант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 337 — Александр Ширвиндт
Сезон 5 Серия 1
6 сентября 2014
Выпуск 338 — Андрис Лиепа
Сезон 5 Серия 2
9 сентября 2014
Выпуск 339 — Сергей Соловьев
Сезон 5 Серия 3
10 сентября 2014
Выпуск 340 — Александр Ревва
Сезон 5 Серия 4
11 сентября 2014
Выпуск 341 — Катерина Шпица
Сезон 5 Серия 5
12 сентября 2014
Выпуск 342 — Люк Бессон
Сезон 5 Серия 6
13 сентября 2014
Выпуск 343 — Ирина Пегова
Сезон 5 Серия 7
16 сентября 2014
Выпуск 344 — Максим Леонидов
Сезон 5 Серия 8
17 сентября 2014
Выпуск 345 — Юлия и Владимир Меньшовы
Сезон 5 Серия 9
18 сентября 2014
Выпуск 346 — Никита Пресняков, Олег Гаркуша
Сезон 5 Серия 10
19 сентября 2014
Выпуск 347 — Пирс Броснан
Сезон 5 Серия 11
20 сентября 2014
Выпуск 348 — Виктория Толстоганова и Алёна Тойминцева
Сезон 5 Серия 12
23 сентября 2014
Выпуск 349 — Андрей Соколов
Сезон 5 Серия 13
24 сентября 2014
Выпуск 350 — Максим Аверин
Сезон 5 Серия 14
25 сентября 2014
Выпуск 351 — Алла Михеева и Максим Маринин
Сезон 5 Серия 15
26 сентября 2014
Выпуск 352 — Петр Федоров и Лиза Боярская, Billy's band
Сезон 5 Серия 16
27 сентября 2014
Выпуск 353 — Анна Щербинина и Сергей Пускепалис
Сезон 5 Серия 17
30 сентября 2014
Выпуск 354 — Юрий Куклачев
Сезон 5 Серия 18
1 октября 2014
Выпуск 355 — Борис Эйфман, группа "Сплин"
Сезон 5 Серия 19
2 октября 2014
Выпуск 356 — Шарль Азнавур
Сезон 5 Серия 20
3 октября 2014
Выпуск 357 — Александр Васильев, Любовь Успенская
Сезон 5 Серия 21
4 октября 2014
Выпуск 358 — Андрей Кончаловский
Сезон 5 Серия 22
7 октября 2014
Выпуск 359 — Шамиль Тарпищев и Елена Дементьева, группа Centr
Сезон 5 Серия 23
8 октября 2014
Выпуск 360 — Льюис Хэмилтон
Сезон 5 Серия 24
10 октября 2014
Выпуск 361 — Никита Михалков
Сезон 5 Серия 25
11 октября 2014
Выпуск 362 — Дарья Мороз
Сезон 5 Серия 26
14 октября 2014
Выпуск 363 — Гаспар Ульель
Сезон 5 Серия 27
15 октября 2014
Выпуск 364 — Станислав Говорухин и Екатерина Гусева
Сезон 5 Серия 28
17 октября 2014
Выпуск 365 — Елена Малышева, группа Uma2rman
Сезон 5 Серия 29
17 октября 2014
Выпуск 366 — Почтальон Алексей Тряпицын
Сезон 5 Серия 30
20 октября 2014
Выпуск 367 — Ленни Кравиц
Сезон 5 Серия 31
21 октября 2014
Выпуск 368 — Раймонд Паулс и Михаил Швыдкой
Сезон 5 Серия 32
23 октября 2014
Выпуск 369 — Ани Лорак; Юлия Александрова и Ян Цапник
Сезон 5 Серия 33
23 октября 2014
Выпуск 370 — Геннадий Хазанов
Сезон 5 Серия 34
25 октября 2014
Выпуск 371 — Надежда Бабкина, Рожден Ануси
Сезон 5 Серия 35
27 октября 2014
Выпуск 372 — Йозеф Блаттер и Виталий Мутко
Сезон 5 Серия 36
28 октября 2014
Выпуск 373 — Рэйф Файнс
Сезон 5 Серия 37
29 октября 2014
Выпуск 374 — Андрей Смоляков
Сезон 5 Серия 38
30 октября 2014
Выпуск 375 — Александр Градский, Иван Дорн
Сезон 5 Серия 39
31 октября 2014
Выпуск 376 — Сергей Жуков
Сезон 5 Серия 40
5 ноября 2014
Выпуск 377 — Константин Меладзе
Сезон 5 Серия 41
6 ноября 2014
Выпуск 378 — Оксана Домнина и Иван Скобрев, Вася Обломов
Сезон 5 Серия 42
6 ноября 2014
Выпуск 379 — Пелагея
Сезон 5 Серия 43
7 ноября 2014
Выпуск 380 — Стас Намин
Сезон 5 Серия 44
12 ноября 2014
Выпуск 381 – Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Сезон 5 Серия 45
13 ноября 2014
Выпуск 382 – Саша Савельева и Кирилл Сафонов
Сезон 5 Серия 46
14 ноября 2014
Выпуск 383 – Наталия Орейро
Сезон 5 Серия 47
15 ноября 2014
Выпуск 384 – Дмитрий Дибров
Сезон 5 Серия 48
18 ноября 2014
Выпуск 385 – Квартет И
Сезон 5 Серия 49
19 ноября 2014
Выпуск 386 — Роман Виктюк
Сезон 5 Серия 50
19 ноября 2014
Выпуск 387 — Тото Кутуньо
Сезон 5 Серия 51
21 ноября 2014
Выпуск 388 — Дима Билан, Лариса Гузеева
Сезон 5 Серия 52
21 ноября 2014
Выпуск 389 — Диана Вишнева и Пол Лайтфут
Сезон 5 Серия 53
24 ноября 2014
Выпуск 390 — Агния Кузнецова
Сезон 5 Серия 54
26 ноября 2014
Выпуск 391 — Чулпан Хаматова и Дина Корзун, 2Cellos
Сезон 5 Серия 55
27 ноября 2014
Выпуск 392 — Константин Лавроненко, Александр Бард
Сезон 5 Серия 56
28 ноября 2014
Выпуск 393 — Евгений Плющенко
Сезон 5 Серия 57
28 ноября 2014
Выпуск 394 – Дед Мороз, Сергей Ковалев
Сезон 5 Серия 58
1 декабря 2014
Выпуск 395 — Наташа Королева и Александр Маршал
Сезон 5 Серия 59
2 декабря 2014
Выпуск 396 — Елена Подкаминская и Петр Чернышев
Сезон 5 Серия 60
3 декабря 2014
Выпуск 397 — Евгений Пронин, группа "Звери"
Сезон 5 Серия 61
4 декабря 2014
Выпуск 398 — Светлана Ходченкова, Валерий Меладзе
Сезон 5 Серия 62
5 декабря 2014
Выпуск 399 — Дмитрий Дюжев
Сезон 5 Серия 63
9 декабря 2014
Выпуск 400 — Алена Бабенко
Сезон 5 Серия 64
10 декабря 2014
Выпуск 401 — Виктор Гусев и Василий Уткин
Сезон 5 Серия 65
11 декабря 2014
Выпуск 402 — Юрий Шатунов
Сезон 5 Серия 66
12 декабря 2014
Выпуск 403 — Владимир Жириновский, Леонид Агутин
Сезон 5 Серия 67
12 декабря 2014
Выпуск 404 — Вера Глаголева и ВИА "Татьяна"
Сезон 5 Серия 68
16 декабря 2014
Выпуск 405 — Александр Олешко
Сезон 5 Серия 69
17 декабря 2014
Выпуск 406 — Данила Козловский
Сезон 5 Серия 70
17 декабря 2014
Выпуск 407 — Павел Прилучный
Сезон 5 Серия 71
19 декабря 2014
Выпуск 408 — Евгений Миронов и Анна Чиповская, Мумий Тролль
Сезон 5 Серия 72
20 декабря 2014
Выпуск 409 — Анастасия Заворотнюк
Сезон 5 Серия 73
23 декабря 2014
Выпуск 410 — Михаил Боярский
Сезон 5 Серия 74
24 декабря 2014
Выпуск 412 — Михаил Галустян, Илья Овербух
Сезон 5 Серия 76
25 декабря 2014
Выпуск 413 — Григорий Лепс
Сезон 5 Серия 77
26 декабря 2014
Выпуск 414 — Ирина Аллегрова
Сезон 5 Серия 78
30 декабря 2014
Выпуск 415 — Сергей Маковецкий, Алсу, группа «Ленинград»
Сезон 5 Серия 79
30 декабря 2014
Выпуск 416 — Дмитрий Маликов, Kiesza
Сезон 5 Серия 80
30 января 2015
Выпуск 417 — Светлана Иванова, Данила Дунаев
Сезон 5 Серия 81
6 февраля 2015
Выпуск 418 — Олимпийский
Сезон 5 Серия 82
7 февраля 2015
Выпуск 419 — Владимир Шахрин
Сезон 5 Серия 83
9 февраля 2015
Выпуск 420 — Дмитрий Харатьян
Сезон 5 Серия 84
10 февраля 2015
Выпуск 421 — Владимир Винокур, Лев Лещенко
Сезон 5 Серия 85
14 февраля 2015
Выпуск 422 — Виктор Сухоруков
Сезон 5 Серия 86
16 февраля 2015
Выпуск 423 — Людмила Максакова
Сезон 5 Серия 87
17 февраля 2015
Выпуск 424 — Игорь Угольников и Ирина Рахманова
Сезон 5 Серия 88
18 февраля 2015
Выпуск 425 — Вячеслав Крикунов и Елизавета Нилова
Сезон 5 Серия 89
19 февраля 2015
Выпуск 426 — Юрий Антонов
Сезон 5 Серия 90
20 февраля 2015
Выпуск 427 — Агата Кристи
Сезон 5 Серия 91
24 февраля 2015
Выпуск 428 — Григорий Добрыгин, De-Phazz
Сезон 5 Серия 92
25 февраля 2015
Выпуск 429 — Елена Исинбаева, Тина Кузнецова
Сезон 5 Серия 93
26 февраля 2015
Выпуск 430 — Ричард Мэдден и Лили Джеймс, Алсу
Сезон 5 Серия 94
27 февраля 2015
Выпуск 431 — Фёдор Бондарчук, Танцы Минус
Сезон 5 Серия 95
2 марта 2015
Выпуск 432 — Иосиф Кобзон
Сезон 5 Серия 96
3 марта 2015
Выпуск 433 — Тимур Родригез
Сезон 5 Серия 97
4 марта 2015
Выпуск 434 — Хоакин Кортес, Бьянка, ST
Сезон 5 Серия 98
5 марта 2015
Выпуск 435 — Хью Джекман и Сигурни Уивер
Сезон 5 Серия 99
6 марта 2015
Выпуск 436 — Екатерина Варнава
Сезон 5 Серия 100
10 марта 2015
Выпуск 437 – Олег Митяев
Сезон 5 Серия 101
11 марта 2015
Выпуск 438 – Хосе Каррерас
Сезон 5 Серия 102
12 марта 2015
Выпуск 439 — Джаред Лето и группа Thirty Seconds To Mars
Сезон 5 Серия 103
13 марта 2015
Выпуск 440 — Виктор Ан
Сезон 5 Серия 104
16 марта 2015
Выпуск 441 – Светлана Захарова, Валерий Сюткин
Сезон 5 Серия 105
17 марта 2015
Выпуск 442 – Надежда Бабкина
Сезон 5 Серия 106
20 марта 2015
Выпуск 443 – Константин Хабенский, Сергей Лазарев
Сезон 5 Серия 107
21 марта 2015
Выпуск 444 – Олеся Судзиловская и Анатолий Белый
Сезон 5 Серия 108
23 марта 2015
Выпуск 445 — Анна Ардова
Сезон 5 Серия 109
25 марта 2015
Выпуск 446 — Анна Михалкова и Надежда Михалкова
Сезон 5 Серия 110
26 марта 2015
Выпуск 447 — Макsим
Сезон 5 Серия 111
27 марта 2015
Выпуск 448 — Александр Васильев, Сергей Юрский
Сезон 5 Серия 112
28 марта 2015
Выпуск 449 — Александр Цекало, Александр Петров, Евгений Стычкин, IOWA
Сезон 5 Серия 113
31 марта 2015
Выпуск 450 — Юрий Колокольников, Влади (Каста)
Сезон 5 Серия 114
1 апреля 2015
Выпуск 451 — Спецвыпуск. 20 лет Первому каналу
Сезон 5 Серия 115
2 апреля 2015
Выпуск 452 — Лайма Вайкуле
Сезон 5 Серия 116
3 апреля 2015
Выпуск 453 — Владимир Познер, Евгений Цыганов, Ёлка
Сезон 5 Серия 117
3 апреля 2015
Выпуск 454 — Xzibit, Алексей Козлов и группа "Арсенал"
Сезон 5 Серия 118
6 апреля 2015
Выпуск 455 — Владимир Алекно
Сезон 5 Серия 119
7 апреля 2015
Выпуск 456 — Наталия Медведева
Сезон 5 Серия 120
8 апреля 2015
Выпуск 457 — Сергей Жигунов и Кирилл Плетнев, Алессандро Сафина и Тамара Гвердцители
Сезон 5 Серия 121
9 апреля 2015
Выпуск 458 — Андрей Малахов и Регина Мянник, Робби Уильямс
Сезон 5 Серия 122
10 апреля 2015
Выпуск 459 — Светлана Кузнецова, группа Zodiac
Сезон 5 Серия 123
13 апреля 2015
Выпуск 460 — Александр Филиппенко
Сезон 5 Серия 124
14 апреля 2015
Выпуск 461 – Виктор Раков и Михаил Евланов
Сезон 5 Серия 125
15 апреля 2015
Выпуск 462 – Наталья Водянова, Марина Зудина, Олег и Павел Табаковы
Сезон 5 Серия 126
17 апреля 2015
Выпуск 463 — Сабина Мустаева, Баста
Сезон 5 Серия 127
20 апреля 2015
Выпуск 464 — Вера Брежнева
Сезон 5 Серия 128
21 апреля 2015
Выпуск 465 — Ильзе Лиепа
Сезон 5 Серия 129
22 апреля 2015
Выпуск 466 — Илья Ковальчук, Роман Ротенберг
Сезон 5 Серия 130
23 апреля 2015
Выпуск 467 – Дмитрий Нагиев
Сезон 5 Серия 131
24 апреля 2015
Выпуск 468 — Кристина Асмус и Екатерина Вилкова, Город 312
Сезон 5 Серия 132
27 апреля 2015
Выпуск 469 — Владислав Третьяк
Сезон 5 Серия 133
28 апреля 2015
Выпуск 470 — Полина Гагарина
Сезон 5 Серия 134
29 апреля 2015
Выпуск 471 — Филипп Киркоров и Данила Козловский
Сезон 5 Серия 135
30 апреля 2015
Выпуск 472 — Жанна Агузарова
Сезон 5 Серия 136
12 мая 2015
Выпуск 473 — Юрий Чурсин и Екатерина Шпица
Сезон 5 Серия 137
13 мая 2015
Выпуск 474 — Рената Литвинова, Тимати
Сезон 5 Серия 138
15 мая 2015
Выпуск 475 — Вячеслав Фетисов
Сезон 5 Серия 139
18 мая 2015
Выпуск 476 — Роналдо, Владимир Пресняков
Сезон 5 Серия 140
20 мая 2015
Выпуск 477 — Эвелина Хромченко, Scorpions
Сезон 5 Серия 141
22 мая 2015
Выпуск 478 — Вячеслав Бутусов
Сезон 5 Серия 142
25 мая 2015
Выпуск 479 — Александр Друзь, Интарс Бусулис
Сезон 5 Серия 143
26 мая 2015
Выпуск 480 — Анна Ковальчук и Анастасия Макеева
Сезон 5 Серия 144
27 мая 2015
Выпуск 481 — Евгения Симонова, Игорь Бутман
Сезон 5 Серия 145
28 мая 2015
Выпуск 482 — Валерия, Brainstorm
Сезон 5 Серия 146
29 мая 2015
Выпуск 483 — Дима Билан, Алексей Забугин, София Кварцхелия и Евдокия Малевская
Сезон 5 Серия 147
1 июня 2015
Выпуск 484 — Азиза, Егор Крид
Сезон 5 Серия 148
2 июня 2015
Выпуск 485 — Чулпан Хаматова и Алексей Герман
Сезон 5 Серия 149
3 июня 2015
Выпуск 486 — Инга Оболдина, East 17
Сезон 5 Серия 150
4 июня 2015
Выпуск 487 — Сергей Шнуров, Николай Фоменко, Алексей Пивоваров и Ирина Муромцева
Сезон 5 Серия 151
5 июня 2015
Выпуск 488 — Сегрей Жилин, фонограф-биг-бэнд
Сезон 5 Серия 152
8 июня 2015
Выпуск 489 — Дмитрий Назаров, Jukebox Trio
Сезон 5 Серия 153
9 июня 2015
Выпуск 490 — Анастасия Мыскина и Динара Сафина
Сезон 5 Серия 154
10 июня 2015
Выпуск 491 — Ани Лорак
Сезон 5 Серия 155
11 июня 2015
Выпуск 492 — Миранда Керр, Пицца
Сезон 5 Серия 156
15 июня 2015
Выпуск 493 – Натали
Сезон 5 Серия 157
17 июня 2015
Выпуск 494 — Джеймс Уотсон
Сезон 5 Серия 158
18 июня 2015
Выпуск 495 — Николай Цискаридзе, Елена Яковлева, Макс Корж
Сезон 5 Серия 159
19 июня 2015
Выпуск 496 — Денис Мацуев
Сезон 5 Серия 160
22 июня 2015
Выпуск 497 — Елена Ваенга
Сезон 5 Серия 161
23 июня 2015
Выпуск 498 — Полина Гагарина
Сезон 5 Серия 162
24 июня 2015
Выпуск 499 — Светлана Крючкова, Иван Дорн
Сезон 5 Серия 163
25 июня 2015
Выпуск 500 — Сергей Лазарев, Александр Ревва, Леонид Агутин
Сезон 5 Серия 164
26 июня 2015
Выпуск 594 — Пелагея, Время и Стекло
Сезон 6 Серия 94
25 февраля 2016
Выпуск 646 — Анна Банщикова, Мурад и Наталья Османн, Борис Березовский
Сезон 6 Серия 146
19 мая 2016
График выхода всех сериалов
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