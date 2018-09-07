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Вечерний Ургант (2012), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Вечерний Ургант
Киноафиша Сериалы Вечерний Ургант Сезоны Сезон 9

Вечерний Ургант 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 7 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 155
Продолжительность сезона 64 часа 35 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Вечерний Ургант»

В 9 сезоне шоу «Вечерний Ургант» продолжает развлекать публику и приглашать в гости известных людей. Например, Бориса Гребенщикова, Алису Фрейндлих, Алексея Аграновича, певицу Монеточку. Но ведущий побеседует не только с ними, но и с маленькими детьми, которые могут предложить альтернативный взгляд на реальность. Не обойдется программа и без Владимира Маркони, отличающегося своей социальной смелостью. Он снова берет на себя сложную миссию и щедро одаривает встреченных на улице мужчин комплиментами.

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Список серий 9-го сезона телешоу «Вечерний Ургант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Выпуск 994 — Филипп Киркоров и Николай Басков
Сезон 9 Серия 1
7 сентября 2018
Выпуск 995 — Анна Банщикова
Сезон 9 Серия 2
10 сентября 2018
Выпуск 996 — Юрий Чернавский, Светлана Устинова и Андрей Чадов
Сезон 9 Серия 3
11 сентября 2018
Выпуск 997 — Вадим Галыгин
Сезон 9 Серия 4
12 сентября 2018
Выпуск 998 — Авдотья и Алексей Смирновы
Сезон 9 Серия 5
13 сентября 2018
Выпуск 999 — Анастасия Ивлеева, Дима Билан и Polina.
Сезон 9 Серия 6
14 сентября 2018
Выпуск 1000 — Витас
Сезон 9 Серия 7
17 сентября 2018
Выпуск 1001 — Хибла Герзмава
Сезон 9 Серия 8
18 сентября 2018
Выпуск 1002 — Джефф Монсон
Сезон 9 Серия 9
19 сентября 2018
Выпуск 1003 — Семен Слепаков и Александр Робак
Сезон 9 Серия 10
20 сентября 2018
Выпуск 1004 — Сергей Шнуров и Леонид Агутин
Сезон 9 Серия 11
21 сентября 2018
Выпуск 1005 — Регина Тодоренко
Сезон 9 Серия 12
24 сентября 2018
Выпуск 1006 — Яна Чурикова и Тутта Ларсен
Сезон 9 Серия 13
25 сентября 2018
Выпуск 1007 — Геннадий Хазанов и Антон Желнов
Сезон 9 Серия 14
26 сентября 2018
Выпуск 1008 — Елена Летучая
Сезон 9 Серия 15
27 сентября 2018
Выпуск 1009 — Дмитрий Нагиев, Андрей Смоляков, Марина Александрова и Яна Сексте
Сезон 9 Серия 16
28 сентября 2018
Выпуск 1010 — Денис Клявер
Сезон 9 Серия 17
1 октября 2018
Выпуск 1011 — Лев Лещенко, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и Александр Кузнецов
Сезон 9 Серия 18
2 октября 2018
Выпуск 1012 — Данила Козловский и Оля Зуева
Сезон 9 Серия 19
4 октября 2018
Выпуск 1013 — Максим Галкин и Гарик Харламов
Сезон 9 Серия 20
5 октября 2018
Выпуск 1014 — Пелагея, Лидия Музалева и Николай Арутюнов.
Сезон 9 Серия 21
8 октября 2018
Выпуск 1015 — Эшли Грэм, Риналь Мухаметов и Полина Максимова
Сезон 9 Серия 22
9 октября 2018
Выпуск 1016 — Александра Ребенок
Сезон 9 Серия 23
10 октября 2018
Выпуск 1017 — Сергей Безруков
Сезон 9 Серия 24
11 октября 2018
Выпуск 1018 — Баста и Кристина Орбакайте
Сезон 9 Серия 25
12 октября 2018
Выпуск 1019 — Оксана Акиньшина и Ирина Пегова
Сезон 9 Серия 26
15 октября 2018
Выпуск 1020 — Алексей Гуськов
Сезон 9 Серия 27
16 октября 2018
Выпуск 1021 — Светлана Лобода и Илья Соболев
Сезон 9 Серия 28
19 октября 2018
Выпуск 1022 — Юлия Хлынина и Карен Хачанов
Сезон 9 Серия 29
22 октября 2018
Выпуск 1023 — Александр Розенбаум и Франсуа Клюзе
Сезон 9 Серия 30
23 октября 2018
Выпуск 1024 — Юрий Кузнецов и Наталья Кудряшова
Сезон 9 Серия 31
24 октября 2018
Выпуск 1025 — Сергей Светлаков, Владимир Епифанцев и Андрей Чернышов
Сезон 9 Серия 32
25 октября 2018
Выпуск 1026 — L'One и Павел Прилучный
Сезон 9 Серия 33
26 октября 2018
Выпуск 1027 — Ёлка
Сезон 9 Серия 34
29 октября 2018
Выпуск 1028 — Диана Арбенина
Сезон 9 Серия 35
30 октября 2018
Выпуск 1029 — Анна Уколова и Алекс Дубас
Сезон 9 Серия 36
31 октября 2018
Выпуск 1030 — Надежда Михалкова и Эдуард Мацаберидзе
Сезон 9 Серия 37
1 ноября 2018
Выпуск 1031 — Алсу
Сезон 9 Серия 38
2 ноября 2018
Выпуск 1032 — Алена Свиридова и Рудольф Фурманов
Сезон 9 Серия 39
7 ноября 2018
Выпуск 1033 — Андрей Мерзликин
Сезон 9 Серия 40
8 ноября 2018
Выпуск 1034 — Анна Михалкова и Евгений Гришковец
Сезон 9 Серия 41
9 ноября 2018
Выпуск 1035 — Гарик и Жанна Мартиросян, Артур Далалоян
Сезон 9 Серия 42
10 ноября 2018
Выпуск 1036 — Иван Дорн
Сезон 9 Серия 43
13 ноября 2018
Выпуск 1037 — Григорий Сиятвинда
Сезон 9 Серия 44
14 ноября 2018
Выпуск 1038 — Александр Малинин и Валентина Ясень
Сезон 9 Серия 45
15 ноября 2018
Выпуск 1039 — Любовь Аксенова
Сезон 9 Серия 46
17 ноября 2018
Выпуск 1040 — Ольга Бузова, Юлия Александрова и Андрей Бурковский
Сезон 9 Серия 47
17 ноября 2018
Выпуск 1041 — Катерина Шпица
Сезон 9 Серия 48
20 ноября 2018
Выпуск 1042 — Владимир Познер
Сезон 9 Серия 49
21 ноября 2018
Выпуск 1043 — Олег Газманов
Сезон 9 Серия 50
22 ноября 2018
Выпуск 1044 — Алена Бабенко и Анатолий Белый
Сезон 9 Серия 51
23 ноября 2018
Выпуск 1045 — Полина Гагарина и Федор Бондарчук
Сезон 9 Серия 52
24 ноября 2018
Выпуск 1046 — Эдвард Радзинский, Александр Незлобин
Сезон 9 Серия 53
27 ноября 2018
Выпуск 1047 — Гарик Сукачев и Сергей Шустицкий
Сезон 9 Серия 54
28 ноября 2018
Выпуск 1048 — Саша Бортич
Сезон 9 Серия 55
29 ноября 2018
Выпуск 1049 — Роман Курцын и Дина Рубина
Сезон 9 Серия 56
30 ноября 2018
Выпуск 1050 — Ани Лорак и Дэвид Гетта
Сезон 9 Серия 57
1 декабря 2018
Выпуск 1051 — Игорь Акинфеев и Александр Самедов
Сезон 9 Серия 58
4 декабря 2018
Выпуск 1052 — Иван Охлобыстин
Сезон 9 Серия 59
5 декабря 2018
Выпуск 1053 — Карина Андоленко и Агния Кузнецова
Сезон 9 Серия 60
6 декабря 2018
Выпуск 1054 — Татьяна Тарасова и Александр Карелин, Игорь Ларионов и Александр Якушев
Сезон 9 Серия 61
7 декабря 2018
Выпуск 1055 — Сергей Шнуров и Монеточка
Сезон 9 Серия 62
8 декабря 2018
Выпуск 1056 — Паулина Андреева, Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Сезон 9 Серия 63
15 декабря 2018
Выпуск 1057 — Сергей Бурунов, Вера Брежнева и Константин Меладзе
Сезон 9 Серия 64
22 декабря 2018
Выпуск 1058 — Татьяна Навка, Александр Васильев и медалистки чемпионата России по фигурному катанию
Сезон 9 Серия 65
25 декабря 2018
Выпуск 1059 — Владимир Винокур, Елена Темникова и Сергей Жуков
Сезон 9 Серия 66
26 декабря 2018
Выпуск 1060 — Стас Михайлов, Дарья Мороз и Мария Миногарова
Сезон 9 Серия 67
27 декабря 2018
Выпуск 1061 — Владимир Мухин, Виктор Добронравов и Александр Петров, Константин Эрнст, Алла Сигалова и Ирина Пегова
Сезон 9 Серия 68
28 декабря 2018
Выпуск 1062 — Александр Ревва
Сезон 9 Серия 69
29 декабря 2018
Выпуск 1063 - «Голубой Ургант»
Сезон 9 Серия 70
31 декабря 2018
Выпуск 1064 — Ирина Шейк
Сезон 9 Серия 71
29 января 2019
Выпуск 1065 — Павел Трубинер и Рома Жиган
Сезон 9 Серия 72
30 января 2019
Выпуск 1066 — Алиса Фрейндлих и Андрей Могучий
Сезон 9 Серия 73
31 января 2019
Выпуск 1067 — Олег Меньшиков
Сезон 9 Серия 74
1 февраля 2019
Выпуск 1068 — Дима Билан и Илья Прусикин
Сезон 9 Серия 75
2 февраля 2019
Выпуск 1069 — Полина Агуреева и ZAZ
Сезон 9 Серия 76
6 февраля 2019
Выпуск 1070 — Ксения Раппопорт и Иван Макаревич
Сезон 9 Серия 77
7 февраля 2019
Выпуск 1071 — Назад в Сочи
Сезон 9 Серия 78
8 февраля 2019
Выпуск 1072 — Боб Синклер, Дмитрий Назаров, Павел Табаков и Александр Лазарев
Сезон 9 Серия 79
9 февраля 2019
Выпуск 1073 — Тамара Гвердцители, Юрий Быков и Денис Шведов
Сезон 9 Серия 80
12 февраля 2019
Выпуск 1074 — Екатерина Олькина, Илона Корстин, Андрей Воронцевич и Джоэль Боломбой
Сезон 9 Серия 81
13 февраля 2019
Выпуск 1075 — Елена Яковлева
Сезон 9 Серия 82
14 февраля 2019
Выпуск 1076 — Мария Миронова, Камиль Ларин и Ростислав Хаи
Сезон 9 Серия 83
15 февраля 2019
Выпуск 1077 — Жанна Бадоева и Евгений Миронов
Сезон 9 Серия 84
16 февраля 2019
Выпуск 1078 — Мадс Миккельсен и Олег Митяев
Сезон 9 Серия 85
19 февраля 2019
Выпуск 1079 — Ирина Понаровская и Витас
Сезон 9 Серия 86
20 февраля 2019
Выпуск 1080 — Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко
Сезон 9 Серия 87
21 февраля 2019
Выпуск 1081 — Ингрид Олеринская и Денис Косяков
Сезон 9 Серия 88
22 февраля 2019
Выпуск 1082 — Елена Исинбаева и Любовь Успенская
Сезон 9 Серия 89
23 февраля 2019
Выпуск 1084 — Мария Шалаева
Сезон 9 Серия 91
27 февраля 2019
Выпуск 1085 — Эвелина Хромченко
Сезон 9 Серия 92
28 февраля 2019
Выпуск 1086 — Алексей Агранович и Михаил Идов
Сезон 9 Серия 93
1 марта 2019
Выпуск 1087 — Валерий Меладзе, Валдис Пельш, Анна Ардова и Яна Чурикова
Сезон 9 Серия 94
2 марта 2019
Выпуск 1088 — Юрий Чурсин
Сезон 9 Серия 95
5 марта 2019
Выпуск 1089 — Юлия Топольницкая
Сезон 9 Серия 96
6 марта 2019
Выпуск 1090 — Валентин Юдашкин и Максим Леонидов
Сезон 9 Серия 97
7 марта 2019
Выпуск 1091 — Розовый Ургант
Сезон 9 Серия 98
8 марта 2019
Выпуск 1092 — Марьяна Спивак
Сезон 9 Серия 99
12 марта 2019
Выпуск 1093 → Евгений Цыганов
Сезон 9 Серия 100
13 марта 2019
Выпуск 1094 — Родион Газманов и Ирина Пудова
Сезон 9 Серия 101
14 марта 2019
Выпуск 1095 — Пелагея
Сезон 9 Серия 102
15 марта 2019
Выпуск 1096 — Гойко Митич и Милош Бикович
Сезон 9 Серия 103
19 марта 2019
Выпуск 1097 — Резо Гигинеишвили и Андрей Бурковский
Сезон 9 Серия 104
20 марта 2019
Выпуск 1098 — Екатерина Вилкова, Елена Панова и Александр Филиппенко
Сезон 9 Серия 105
21 марта 2019
Выпуск 1099 — Наталия Орейро и Борис Гребенщиков
Сезон 9 Серия 106
22 марта 2019
Выпуск 1100 — Лайма Вайкуле, Александр Кержаков и Скиллзи
Сезон 9 Серия 107
26 марта 2019
Выпуск 1101 — Светлана Захарова и Face
Сезон 9 Серия 108
27 марта 2019
Выпуск 1102 — Катерина Шпица и Кузьма Сапрыкин
Сезон 9 Серия 109
28 марта 2019
Выпуск 1103 — Лобода и Сергей Безруков
Сезон 9 Серия 110
29 марта 2019
Выпуск 1104 — Джоанна Стингрей, Аглая Тарасова и Антон Шагин
Сезон 9 Серия 111
2 апреля 2019
Выпуск 1105 — Рэйф Файнс
Сезон 9 Серия 112
3 апреля 2019
Выпуск 1106 — Emin
Сезон 9 Серия 113
4 апреля 2019
Выпуск 1107 — Лолита и МОТ
Сезон 9 Серия 114
5 апреля 2019
Выпуск 1108 — Екатерина Гусева
Сезон 9 Серия 115
9 апреля 2019
Выпуск 1109 — Михаил Корниенко
Сезон 9 Серия 116
10 апреля 2019
Выпуск 1110 — ST
Сезон 9 Серия 117
11 апреля 2019
Выпуск 1111 — Алина Загитова и Ольга Серябкина
Сезон 9 Серия 118
12 апреля 2019
Выпуск 1112 — Евгений Петросян
Сезон 9 Серия 119
16 апреля 2019
Выпуск 1113 — Денис Мацуев
Сезон 9 Серия 120
17 апреля 2019
Выпуск 1114 — Юрий Стоянов
Сезон 9 Серия 121
18 апреля 2019
Выпуск 1115 — Полина Гагарина и Алина Санько
Сезон 9 Серия 122
19 апреля 2019
Выпуск 1116 — Ольга Ломоносова и Александр Устюгов
Сезон 9 Серия 123
23 апреля 2019
Выпуск 1117 — Юлианна Караулова, Игорь Есмантович, Максим Мамин, Иван Телегин, Сергей Андронов и Илья Сорокин
Сезон 9 Серия 124
24 апреля 2019
Выпуск 1118 — Равшана Куркова, Алексей Федорченко и Марта Козлова
Сезон 9 Серия 125
25 апреля 2019
Выпуск 1119 — Стас Михайлов
Сезон 9 Серия 126
26 апреля 2019
Выпуск 1120 — Татьяна Тарасова и Михаил Шац
Сезон 9 Серия 127
29 апреля 2019
Выпуск 1121 — Сергей Лазарев
Сезон 9 Серия 128
30 апреля 2019
Выпуск 1122 — Владимир Познер
Сезон 9 Серия 129
13 мая 2019
Выпуск 1123 — Константин Юшкевич и Елена Панова
Сезон 9 Серия 130
14 мая 2019
Выпуск 1124 — Сергей Полунин и Елена Ильиных
Сезон 9 Серия 131
15 мая 2019
Выпуск 1125 — Группа IOWA
Сезон 9 Серия 132
16 мая 2019
Выпуск 1126 — Сергей Шнуров и Александр Паль
Сезон 9 Серия 133
17 мая 2019
Выпуск 1127 — Джиган, Ольга Тумайкина и Максим Лагашкин
Сезон 9 Серия 134
21 мая 2019
Выпуск 1128 — Уилл Клайберн, Никита Курбанов и Андрей Ватутин
Сезон 9 Серия 135
22 мая 2019
Выпуск 1129 — Александр Балуев, Айдан Салахова, Екатерина Шипулина, Павел Каплевич
Сезон 9 Серия 136
23 мая 2019
Выпуск 1130 — Дима Билан, Джессика Честейн и Джеймс Макэвой
Сезон 9 Серия 137
24 мая 2019
Выпуск 1131 — Егор Бероев, Анна Снаткина и Кирилл Зайцев
Сезон 9 Серия 138
28 мая 2019
Выпуск 1132 — Наташа Королева
Сезон 9 Серия 139
29 мая 2019
Выпуск 1133 — Нюша
Сезон 9 Серия 140
30 мая 2019
Выпуск 1134 — Артем Дзюба
Сезон 9 Серия 141
31 мая 2019
Выпуск 1135 — А.Нетребко, А. Бочелли, Ю. Эйвазов и О. Перетятько, Papa Roach
Сезон 9 Серия 142
3 июня 2019
Выпуск 1136 — «Машина времени»
Сезон 9 Серия 143
4 июня 2019
Выпуск 1137 — Елена Николаева и Антон Хабаров
Сезон 9 Серия 144
5 июня 2019
Выпуск 1138 — Диана Арбенина и Том Стоппард
Сезон 9 Серия 145
6 июня 2019
Выпуск 1139 — Глюкоза, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон
Сезон 9 Серия 146
7 июня 2019
Выпуск 1140 — Николай Фоменко, YOURA
Сезон 9 Серия 147
10 июня 2019
Выпуск 1141 — Ефим Шифрин
Сезон 9 Серия 148
11 июня 2019
Выпуск 1142 — Kiefer Sutherland и Надежда Кузнецова
Сезон 9 Серия 149
13 июня 2019
Выпуск 1143 — Александр Петров, Дмитрий Романов, Ocean Jet
Сезон 9 Серия 150
14 июня 2019
Выпуск 1144 — Сергей Семак и Олег Басилашвили
Сезон 9 Серия 151
17 июня 2019
Выпуск 1145 — Илья Соболев и Семен Альтов
Сезон 9 Серия 152
18 июня 2019
Выпуск 1146 — Александр Розенбаум и Валерий Гергиев
Сезон 9 Серия 153
19 июня 2019
Выпуск 1147 — Андрей Ургант, Александр Цой, Юрий Каспарян
Сезон 9 Серия 154
20 июня 2019
Выпуск 1148 — Александр Невзоров и КЛИККЛАК, Отпетые мошенники
Сезон 9 Серия 155
21 июня 2019
Выпуск 1083 — Юлия Ауг и Антон Шипулин
Сезон 90 Серия 90
26 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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