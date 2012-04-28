В 3 сезоне шоу «Comedy Баттл» простые парни и девушки из российской глубинки приезжают в Москву, чтобы поразить воображение публики и судейской коллегии в лице придирчивых комиков и состоявшихся звезд юмористического жанра. Неизменным ведущим шоу остается резидент Comedy Club Павел Воля. Участники пытаются пробиться на большую сцену и стать резидентами самого популярного в нашей стране комедийного шоу. Этот сезон проекта подарил аудитории новых резидентов Comedy Club и участника шоу Stand Up. Именно с этого проекта началась звездная карьера юмориста Виктора Комарова и дуэта «20:14».