Comedy Battl (2011), season 3

Comedy Battl season 3 poster
Comedy Баттл 16+
Title Новый сезон
Season premiere 28 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 19
Runtime 14 hours 15 minutes
"Comedy Battl" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Comedy Баттл» простые парни и девушки из российской глубинки приезжают в Москву, чтобы поразить воображение публики и судейской коллегии в лице придирчивых комиков и состоявшихся звезд юмористического жанра. Неизменным ведущим шоу остается резидент Comedy Club Павел Воля. Участники пытаются пробиться на большую сцену и стать резидентами самого популярного в нашей стране комедийного шоу. Этот сезон проекта подарил аудитории новых резидентов Comedy Club и участника шоу Stand Up. Именно с этого проекта началась звездная карьера юмориста Виктора Комарова и дуэта «20:14».

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

Новый сезон. Выпуск 01
Season 3 Episode 1
28 April 2012
Новый сезон. Выпуск 02
Season 3 Episode 2
5 May 2012
Новый сезон. Выпуск 03
Season 3 Episode 3
12 May 2012
Новый сезон. Выпуск 04
Season 3 Episode 4
18 May 2012
Новый сезон. Выпуск 05
Season 3 Episode 5
25 May 2012
Новый сезон. Выпуск 06
Season 3 Episode 6
1 June 2012
Новый сезон. Выпуск 07
Season 3 Episode 7
8 June 2012
Новый сезон. Выпуск 08
Season 3 Episode 8
14 June 2012
Новый сезон. Выпуск 09
Season 3 Episode 9
22 June 2012
Новый сезон. Выпуск 10
Season 3 Episode 10
29 June 2012
Новый сезон. Выпуск 11
Season 3 Episode 11
6 July 2012
Новый сезон. Выпуск 12
Season 3 Episode 12
13 July 2012
Новый сезон. Выпуск 13
Season 3 Episode 13
16 November 2012
Новый сезон. Выпуск 14
Season 3 Episode 14
23 November 2012
Новый сезон. Выпуск 15
Season 3 Episode 15
30 November 2012
Новый сезон. Выпуск 16
Season 3 Episode 16
7 December 2012
Новый сезон. Выпуск 17
Season 3 Episode 17
14 December 2012
Новый сезон. Выпуск 18
Season 3 Episode 18
21 December 2012
Новый сезон. Выпуск 19. Финал
Season 3 Episode 19
28 December 2012
