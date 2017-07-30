Menu
Naked and Afraid (2013), season 8

Naked and Afraid season 8 poster
Naked and Afraid 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 30 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Naked and Afraid" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Голые и напуганные» Дайвмастер и морской пехотинец впервые застревают в море. Во время своего трудного путешествия на сушу они сталкиваются со смертельными акулами и испытывают тепловой удар. Если они доберутся до земли, смогут ли они работать вместе, несмотря на различия? Ветеран армии и новичок отправляются в горы Хорватии. Сильный голод и низкие температуры заставляют эту пару сблизиться, а свирепый шторм угрожает разорвать их на части. В специальном выпуске профессиональный серфер Анастасия Эшли и ютубер Кори Уильямс пытаются выжить в джунглях Белиза вдали от цивилизации.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

Lost at Sea
Season 8 Episode 1
30 July 2017
Texan Torture
Season 8 Episode 2
2 August 2017
The Hunted
Season 8 Episode 3
3 August 2017
Rain of Terror
Season 8 Episode 4
6 August 2017
Stone Cold
Season 8 Episode 5
13 August 2017
Belize Breakdown
Season 8 Episode 6
20 August 2017
