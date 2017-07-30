В 8 сезоне шоу «Голые и напуганные» Дайвмастер и морской пехотинец впервые застревают в море. Во время своего трудного путешествия на сушу они сталкиваются со смертельными акулами и испытывают тепловой удар. Если они доберутся до земли, смогут ли они работать вместе, несмотря на различия? Ветеран армии и новичок отправляются в горы Хорватии. Сильный голод и низкие температуры заставляют эту пару сблизиться, а свирепый шторм угрожает разорвать их на части. В специальном выпуске профессиональный серфер Анастасия Эшли и ютубер Кори Уильямс пытаются выжить в джунглях Белиза вдали от цивилизации.