Naked and Afraid (2013), season 6

Naked and Afraid season 6 poster
Naked and Afraid 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 13 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Naked and Afraid" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Голые и напуганные» 12 новых пар отправляются в самые негостеприимные места на планете. На этот раз герои поедут на 6 континентов. Самопровозглашенный «Король леса» и опытный спортсмен отправляются в глушь штата Алабама. В следующем выпуске биолог и спецназовец рискуют переохлаждением на каждом шагу, когда отправляются в Канаду без одежды. Сильный холод, проливной дождь и бродячие медведи и лоси каждую ночь вынуждают героев сражаться за жизнь, а упрямый бурундук испытывает их терпение. После того как тайфун разбросал обломки филиппинского леса, домохозяйка и упрямый дальнобойщик пытаются найти способ выжить.

6.4
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

King of the Forest
Season 6 Episode 1
13 March 2016
Frozen in Fear
Season 6 Episode 2
20 March 2016
Rise Above
Season 6 Episode 3
27 March 2016
From the Ashes
Season 6 Episode 4
3 April 2016
All Falls Down
Season 6 Episode 5
10 April 2016
Contamination
Season 6 Episode 6
17 April 2016
Hell or High Water
Season 6 Episode 7
24 April 2016
The Danger Within
Season 6 Episode 8
1 May 2016
Melt Down Under
Season 6 Episode 9
15 May 2016
Bad Blood
Season 6 Episode 10
22 May 2016
Strength in Pain
Season 6 Episode 11
29 May 2016
23 Days
Season 6 Episode 12
5 June 2016
