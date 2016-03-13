В 6 сезоне шоу «Голые и напуганные» 12 новых пар отправляются в самые негостеприимные места на планете. На этот раз герои поедут на 6 континентов. Самопровозглашенный «Король леса» и опытный спортсмен отправляются в глушь штата Алабама. В следующем выпуске биолог и спецназовец рискуют переохлаждением на каждом шагу, когда отправляются в Канаду без одежды. Сильный холод, проливной дождь и бродячие медведи и лоси каждую ночь вынуждают героев сражаться за жизнь, а упрямый бурундук испытывает их терпение. После того как тайфун разбросал обломки филиппинского леса, домохозяйка и упрямый дальнобойщик пытаются найти способ выжить.