В 13 сезоне шоу «Голые и напуганные» проливные ливни обрушиваются на героев проекта, когда их отправляют в тропический лес Джорджии. Они воюют с тяжелыми погодными условиями, горными львами, черными медведями и ядовитыми насекомыми. По окончании своего 14-дневного челленджа биолог Дэн проводит 21 день в необычном ландшафте пустыни Чиуауа. Вместе с кузнецом он вступает в схватку с гремучими змеями и жалящими огненными муравьями. Импульсивный искатель приключений встречается с осторожным археологом в пустыне Техаса. Этот необычный тандем тоже сражается с горными львами и тарантулами.