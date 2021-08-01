Menu
Season premiere 1 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
В 13 сезоне шоу «Голые и напуганные» проливные ливни обрушиваются на героев проекта, когда их отправляют в тропический лес Джорджии. Они воюют с тяжелыми погодными условиями, горными львами, черными медведями и ядовитыми насекомыми. По окончании своего 14-дневного челленджа биолог Дэн проводит 21 день в необычном ландшафте пустыни Чиуауа. Вместе с кузнецом он вступает в схватку с гремучими змеями и жалящими огненными муравьями. Импульсивный искатель приключений встречается с осторожным археологом в пустыне Техаса. Этот необычный тандем тоже сражается с горными львами и тарантулами.

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Baskets and Bullet Ants
Season 13 Episode 1
1 August 2021
Two is a Crowd
Season 13 Episode 2
8 August 2021
The Death Ledge
Season 13 Episode 3
15 August 2021
USA vs. World
Season 13 Episode 4
22 August 2021
Gag Me with a Turtle
Season 13 Episode 5
29 August 2021
Buffalo Bait
Season 13 Episode 6
5 September 2021
