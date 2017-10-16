Детективная драма с Екатериной Вилковой в главной роли. Москва, 1970-е годы. У Ксении Баскаковой безупречная репутация и хорошая должность в орготделе главной гостиницы СССР «Россия». Большое здание в центре столицы – отдельный мир, в который непросто попасть. В гостинице останавливаются сливки советского общества и высокопоставленные иностранные гости, повсюду снуют тайные агенты и представители криминальных кругов. В «России» идет скрытая война, сможет ли Ксения сохранить лицо и работу в круговороте интриг?