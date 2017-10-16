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Киноафиша Сериалы Гостиница "Россия"

Гостиница "Россия" (2017 - 2017)

Гостиница "Россия" 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 9 часов 24 минуты
О чем сериал

Детективная драма с Екатериной Вилковой в главной роли. Москва, 1970-е годы. У Ксении Баскаковой безупречная репутация и хорошая должность в орготделе главной гостиницы СССР «Россия». Большое здание в центре столицы – отдельный мир, в который непросто попасть. В гостинице останавливаются сливки советского общества и высокопоставленные иностранные гости, повсюду снуют тайные агенты и представители криминальных кругов. В «России» идет скрытая война, сможет ли Ксения сохранить лицо и работу в круговороте интриг?

В ролях
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Данила Дунаев
Данила Дунаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гостиница Сезон 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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