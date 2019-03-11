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Шифр 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шифр
Киноафиша Сериалы Шифр Сезоны Сезон 1

Шифр 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шифр»

В 1 сезоне сериала «Шифр» события разворачиваются в советской столице, в середине 50-х годов XX века. В центре событий оказываются четыре бывшие работницы специальной группы ГРУ - Ира, Аня, София и Катя. Через 11 лет после завершения боевых действий они живут ничем не примечательной жизнью. Однажды Аня находит в подсобном помещении ресторана труп человека, с которым она работала раньше, – полковника Елисеева. Этот человек принимал участие в разработке засекреченного комплекса ПВО. Аня и бесследно пропавший охранник Миша проходят как главные подозреваемые по этому делу. На ноже оказались следы их отпечатков пальцев.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шифр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 марта 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 марта 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 марта 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 марта 2019
График выхода всех сериалов
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