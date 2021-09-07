Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Выжившие: Блогггер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Блогггер
Киноафиша Сериалы Выжившие: Блогггер Сезоны Сезон 1

Выжившие: Блогггер 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Блогггер»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: БЛОГГГЕР» в условиях тяжелой эпидемии, когда люди совершают преступления и пытаются спастись любой ценой, Гоша нашел заброшенную церковь подальше от цивилизации, которую оборудовал по последнему слову техники. С помощью своих знаний в области инновационных технологий герой создал гаджеты, которые обеспечивают его едой. Чтобы не одичать, Гоша завел видеоблог, где делится полезными лайфхаками о выживании. Парень знает, как пожарить ежа на костре, добыть газ из навоза и получить электроэнергию с помощью лимонов. Молодой технарь рассказывает об этих и других полезных изобретениях на камеру.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Блогггер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше