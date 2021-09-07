В 1 сезоне сериала «Выжившие: БЛОГГГЕР» в условиях тяжелой эпидемии, когда люди совершают преступления и пытаются спастись любой ценой, Гоша нашел заброшенную церковь подальше от цивилизации, которую оборудовал по последнему слову техники. С помощью своих знаний в области инновационных технологий герой создал гаджеты, которые обеспечивают его едой. Чтобы не одичать, Гоша завел видеоблог, где делится полезными лайфхаками о выживании. Парень знает, как пожарить ежа на костре, добыть газ из навоза и получить электроэнергию с помощью лимонов. Молодой технарь рассказывает об этих и других полезных изобретениях на камеру.